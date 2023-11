Nicola Porcella habla de su trastorno límite de personalidad; se enfrenta contra los demonios de su mente

Nicola Porcella no podría disfrutar plenamente el momento que vive a nivel profesional, a punto de estrenar El amor no tiene receta, si no se diera tiempo para atender su salud mental. Nicola abre un tema que a mucha gente no le gusta hablar. Él lo hace para ayudar a otras personas. “Soy depresivo, sufro de ansiedad. Gracias a Dios estoy controlado. Tomo pastillas, llevo terapia. No tengo vergüenza en decirlo. Lo mejor es buscar ayuda”, nos dijo.

Nicola se sinceró sobre los medicamentos que lo tienen controlado: “Desde 2018 tomo antidepresivos y ansiolíticos ya que tengo trastorno límite de personalidad. De repente, uno piensa que es el final, que es lo último, que no tenemos salida, pero para todo hay una luz. Cuando estás abajo solo te queda salir adelante. Hay que quitarse los tabúes de las enfermedades mentales. Tomo fluoxetina y quetiapina, que son un ansiolítico y un antidepresivo. He ido bajando la dosis con los años”.

Nicola está medicado por un especialista que le diagnosticó depresión, ansiedad y trastorno límite de personalidad

¿Qué es el trastorno límite de personalidad (TLP)?

Es un trastorno mental caracterizado por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables como falta de autocontrol, ansiedad, enfado, tristeza, depresión o conductas de riesgo. El tratamiento incluye terapia conversacional y en varias ocasiones medicamentos.

Nicola Porcella hace frente a los demonios de su mente atendiéndose en terapia

