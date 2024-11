Nicola Porcella confiesa en dónde va a vivir al dejar a Wendy y Agustín ¿Planes y romance con Karime Pindter?

Desde que Agustín Fernández, mejor amigo de Nicola Porcella, participó en ‘La casa de los famosos México’, la relación entre ellos se fracturó debido al comportamiento del argentino en el reality, lo que fue duramente criticado por el público.

Además, desde afuera, Wendy, ganadora de la primera temporada y amiga de Nicola hizo declaraciones junto al peruano que dejaron mal parado a Agustín como el hecho de que él no aportaba a la casa que compartían los 3 sino que Wendy y Nicola eran quienes pagaban la renta.

Al salir, la controversia se hizo más grande y recientemente anunciaron que ya no vivirán juntos. Los influencers ahora quieren emprender caminos separados luego de la polémica que surgió en esta segunda temporada.

Puedes ver: Cazzu desmiente a Ángela Aguilar; no sabía de su relación con Nodal: “He soportado en silencio”

Ya no vivirán juntos / IG: @soywendyguevaraoficial / @nicolaporcella12 / @agus.fernandezr

Los planes de Nicola Porcella sin Agustín y Wendy Guevara

Recientemente, Nicola habló con algunos medios de comunicación quienes le cuestionaron cuándo iba a dejar Agustín el departamento que comparten, el peruano dijo: “El que se va soy yo, ya mañana tengo que ir a ver unas casas más, creo que ya casi todo decidido”.

Igualmente, descartó que Agustín y Wendy se queden juntos. “Yo creo que no. Yo creo que es momento (de separarnos) Hemos pasado una bonita etapa los tres, pero creo que la amistad con Agustín se va a fortalecer más estando lejos. Creo que es momento que estemos un poco lejos, que cada uno tiene proyectos distintos y entonces es momento de cada uno ya volar”, dijo.

El galán también dijo que antes de vivir con ellos, estuvo viviendo con su madre quien era su apoyo, por lo que está emocionado de esta nueva etapa: “Irme a vivir solo es algo nuevo para mi, entonces creo que ya toca”, confesó.

En cuestión laboral, Nicola también se sinceró y dio luz sobre sus próximos planes: “No sé si va a haber gira (de Aventurera) o no, yo la verdad ahorita estoy enfocado en lo que es ‘Qué buena hora’ que empezamos de nuevo el otro año, que ya nos dijeron que seguimos gracias a Dios; en ‘Hoy’ que es ahorita mi programa principal y bueno, ‘Soltero cotizado’ que tenemos que seguir conectando”.

¿Hay romance entre Nicola y Karime?

En la misma alfombra roja en la que fue captado, Nicola se encontró con Karime Pindter, el segundo lugar de ‘La casa de los famosos México 2’.

Al verlos juntos, la prensa les dijo que se veían bien juntos y si podían verse con ojos de amor. Ante la pícara pregunta, ambos bromearon y se abrazaron como si fueran pareja. Nicola hasta bromeó diciéndole a Karime cuándo iba al reality que protagoniza donde tiene que buscar el amor.

Cuando se dieron cuenta, Nicola mencionó que no jugaría con eso porque le iba a “llover el hate”. Karime captó el comentario de Nicola y agregó: “Nos va a llover (el hate)”, así que aclaró: “Es de broma somos amigos”.

Acto seguido, el conductor de ‘Hoy’ se desvivió en halagos para Karime: “Yo la quiero mucho y la admiro mucho por todo lo que ha hecho. Le dije, a mí me pasaba lo mismo que te encasillan por hacer un reality y de repente no te dejan salir y creo que Karime es un ejemplo de que no solamente es un reality el que dice cuál va a ser tu futuro. Ella hace stand up comedy, está estudiando actuación, es conductora, la verdad que es un ejemplo”, dijo.

Checa: LEBEH: Nicky Chávez les dice hipócritas a sus compañeros, pero ellos ¡le responden!

Por otro lado, Karime se dijo soltera reiterando que no piensa en Nicola como un amigo con derecho, pero tampoco busca una relación con Gala Montes a quien la mandó a la friendzone diciendo que no quiere arruinar su amistad con ella por intentar algo amoroso.

Finalmente, ambos confesaron que tienen un pacto que involucra su vida sentimental, pero no quisieron soltar prenda, por lo que se desconocen detalles de esos “planes” entre ellos.

Mira: Pati Chapoy detuvo entrevista con Daniel Bisogno en Ventaneando por crisis de salud, aseguran