LEBEH: Nicky Chávez les dice hipócritas a sus compañeros, pero ellos ¡le responden!

El pasado 29 de octubre, Nicky Chávez hizo un reclamo a los jueces del reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’ por supuestas “preferencias” sobre algunas parejas por la calificación que les dieron en comparación a ella debido a que considera que no habían hecho cargadas complicadas como en su caso y el resultado fue favorecedor para ellos.

“Es un poco frustrante para muchos de nosotros ver coreografías tan sencillas que son evaluadas al mismo nivel que otras que tiene cargadas, que tienen mucha más fluidez. Es inevitable sentir ese corto circuito”, dijo indignada.

Incluso, Nicky dijo que le pusieron la misma calificación que a Ivana y a Diego cuando considera que la calidad no fue la misma debido al grado de dificultad. Al escuchar lo dicho por Nicole, Ivanna se acercó a su contrincante y le aseguró que se habían esforzado mucho y hasta resaltó que el jurado evaluaba el estilo de cada pareja, no “las cargadas”. “Pues lo hacemos mejor. Aquí se llama ‘Las estrellas bailan en Hoy’, no ‘Las estrellas cargan en Hoy’”, dijo Ivanna.

Nicky se enfrascó en una pelea con su compañera argumentando que hace muchos gestos a la hora de bailar y hasta bromeó diciendo que el concurso tampoco se llamaba “Las estrellas hacen caras en Hoy”.

Nicole Chávez llama “hipócritas” a sus compañeros

Este miércoles, en TVNotas nos encontramos a Nicky en los Eliot Awards donde nos habló acerca de sus declaraciones y si le daba miedo generar enemigos: “Si se pusieron el saco no es mi problema, Justo le decía a Juan: ‘Probablemente el viernes nos sentencien. No tengo miedo. Mi baile habla por mi’. Juan y yo hemos entrenado mucho y si me gané enemigos, habla más de ellos que se ofendan por un comentario tan simple que era para la maestra Ema Pulido, no para ellos”.

“Creo que hay una línea muy grande entre ser conflictiva y ser directa. Yo lo que pienso lo digo siempre con respeto sin ofender a nadie. Si otras personas prefieren ser hipócritas y quedarse calladas eso ya depende de ellas. Yo siempre voy a decir lo que pienso, siempre voy a ser quien soy. Habrá quien me odie, pero también hay mucha gente que me quiere”, dijo.

En otra entrevista saliendo de Televisa, Nicole continuó arremetiendo contra sus compañeros, esta vez cuando fue cuestionada sobre los contratos que tienen algunos como ‘la Divaza’ quien negoció que le paguen el taxi de aplicación, a lo que Nicole respondió: “Yo tengo mi chofer, no necesito que me paguen el Uber. ‘La Divaza’, Nacho Casano sí sé que tienen un camerino por aparte, cada quién sabe cómo manejar el estrés. Yo amo compartir el camerino con las otras 11 niñas que están concursando”.

Compañeros de Nicky Chávez le responden

Esta mañana en el reality, los participantes le respondieron a Nicky. El primero en refutar fue Jorge Anzaldo, quien se dijo en desacuerdo con las palabras de la hija de Julio César Chávez. “Yo no estoy de acuerdo con que se aviente un round y que nos embarre a todos de que no estamos haciendo cargadas. Que se quede callada, que aguante lo que le digan los jueces y se ponga a trabajar”.

Otra que habló fue Alana Lliteras quien por cierto está al último de la tabla junto a ‘la Divaza’: “Creo que tendría que haber un poco de empatía de este lado que lo estamos intentando, nos estamos esforzando, no somos bailarines”.

Por otro lado, Paola Durante dijo que por el contrario, en los bailes de Nicky y Juan solo ve cargadas y eso no lo es todo. “También hay que moverlo y también hay que tener pareja”.