El programa Hoy anuncia la salida de uno de sus conductores; lo despiden en vivo

El conductor peruano Nicola Porcella se despide del programa matutino ‘Hoy’ este lunes 10 de marzo de 2025 tras cuatro meses como parte del elenco.

La salida del ‘Novio de México’ ha causado revuelo en redes sociales porque fue una noticia inesperada para sus fans que lo ven todas las mañanas.

¿Nicola Porcella deja ‘Hoy’ para siempre?

Este viernes 7 de marzo, la producción de ‘Hoy’ confirmó la despedida de Nicola Porcella, anunciando que su última aparición será el lunes 10 de marzo. Andrea Escalona, en la sección de redes sociales, lo despidió con emotivas palabras asegurando que es “irremplazable”.

Sin embargo, Nicola no está convencido de que no habrá reemplazo pues aún no se confirma si alguien tomará su lugar o si el programa continuará sin cubrir su ausencia que solo será temporal. “No me lo digas solo por convivir, ¿sabes quién me va a reemplazar?”, respondió Nicola.

¿Por qué Nicola Porcella se va del programa ‘Hoy’?

La razón detrás de la ausencia de Nicola Porcella en el programa ‘Hoy’ está relacionada con su nueva etapa como actor. Nicola formará parte de la telenovela ‘Amanecer’, una producción de Juan Osorio que tendrá como protagonista a Fernando Colunga, quien fue papá hace poco.

“Es un sueño trabajar al lado de un primer actor como Fernando Colunga”, declaró Nicola en diciembre de 2024 expresando su ilusión por compartir pantalla con el galán de telenovelas.

Nicola dejará el programa Hoy para hacer una telenovela junto a Fernando Colunga / YouTube: Hoy

Despiden a Nicola Porcella de ‘Hoy’

Durante la emisión de este 7 de marzo, el equipo de ‘Hoy’ preparó un emotivo anuncio para tranquilizar a sus seguidores. "¡No se alarmen! Nicola solo se ausentará por un tiempo”, mencionaron en el programa.

Por su parte, el exfinalista de ‘La casa de los famosos México’ confirmó la noticia y expresó su nostalgia por abandonar temporalmente el matutino. “Ya estoy triste, ahora sí me dio pena. Es difícil encontrar un lugar donde te sientas tan cómodo y vayas a trabajar feliz”, comentó Nicola.

Andrea Escalona también le dedicó unas palabras: “Amigo, quiero llorar. Es bien difícil encontrar compañeros y buenos amigos y tú eres uno de ellos”. Mientras tanto, en redes sociales hicieron tendencia “NICOLA EN HOY” para despedir al peruano del matutino solo por un tiempo.

Alex B tiene las puertas abiertas en ‘Hoy’

Tras la salida temporal de Nicola en el matutino de Televisa, la productora de ‘Hoy’ fue cuestionada sobre si le daría una oportunidad a Alex B, hermano de Daniel Bisogno en el programa tras la partida del conductor de ‘Ventaneando’ y ahora que Alex no tiene trabajo al ser despedido de ‘Al Extremo’.

La respuesta de Andrea Rodríguez fue favorable para Alex, abriéndole las puertas de ‘Hoy’. ¿Será que él podría reemplazar a Nicola en ‘Hoy’?

