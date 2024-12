Fernando Colunga habla de su paternidad por primera vez: “Estoy agradecido con Dios”

En marzo de este año, Fernando Colunga y la actriz Blanca Soto se convirtieron en padres de un niño. En exclusiva te dijimos en TVNotas que el actor de 57 años debutó como papá en Miami, Estados Unidos.

Los famosos han tenido un romance por más de una década y aunque han preferido mantener su vida personal lejos de las cámaras, supimos que el bebé fue concebido de forma natural y se practicó cesárea. El orgulloso papá cortó el cordón umbilical y ambos lloraron de felicidad.

En la costosa suite donde Blanca Soto se recuperaba del parto, él la consentía y se mostró muy caballeroso con ella, según contó a TVNotas una persona del hospital donde nació el pequeño en aquel momento.

Fernando Colunga y Blanca Soto se convirtieron en padres en marzo de 2024 / Redes sociales

¿Qué dijo Fernando Colunga de ser papá y de este año 2024?

En una entrevista para el programa ‘El gordo y la Flaca’, Fernando Colunga fue cuestionado acerca del especial momento que estaría viviendo junto a Blanca Soto al darle la bienvenida a su primer bebé.

En respuesta, Fernando Colunga soltó risas y fue congruente con su forma de pensar acerca de su vida personal y no quiso soltar prenda al respecto.

“Mi pregunta es enfocada…” decía la reportera, cuando el actor respondió divertido: “A querer saber, (acerca de su paternidad) pues a qué va a ser”. Al regresar, el conductor se unió a las risas y dijo: “¡No lo negó!”

Fernando Colunga fue cuestionado acerca de su paternidad con Blanca Soto / YouTube

En otra entrevista, Fernando Colunga habló acerca de cómo ha sido su 2024 ahora que está a punto de terminar y se dijo un hombre muy afortunado.

“Para mí fue un año muy bueno. Yo siempre lo digo, estoy agradecido con Dios, con la vida, a mí me trata muy muy bien. Creo que soy una gente afortunada, tengo cosas que a veces no caminan como yo quiera, como todos, pero siempre soy positivo y creo que eso siempre se me devuelve. Además, tengo el cariño del público que eso es algo que no hay forma de valuar”, dijo.

La relación de Fernando Colunga y Blanca Soto

Se conocieron en 2012 en la telenovela ‘Porque el amor manda’. En 2010 Colunga compró una mansión en Miami, la cual tardó más de un año en remodelar por lo que al formalizar su relación, Blanca y él decidieron vivir ahí para alejarse de los medios mexicanos. En el amor han tenido altas y bajas, pero se han mantenido juntos y ahora le dieron la bienvenida a su primer bebé.

Ella ya no ha trabajado en la televisión y él volvió a Televisa con ‘El maleficio’ y ahora tiene otro proyecto en puerta.