El triste pasado de Blanca Soto, la mamá del primer hijo de Fernando Colunga; vivió una tragedia

La actriz Blanca Soto sufrió una pérdida que la marcó para siempre antes de ser famosa y triunfar en las telenovelas de Televisa.

Blanca tenía una pareja de nombre Bill Holefelder con quien se veía casada por siempre, pero no se imaginaban que luego de ser marido y mujer a los 8 meses Bill fallecería.

El inesperado fallecimiento de Bill Holefelder, su primer esposo, apenas 8 meses después de su enlace matrimonial, dejó a Blanca Soto sumida en el dolor. El cáncer fue la causa de esta trágica partida, según reveló la propia actriz en una entrevista con la periodista Lourdes Stephen en 2020.

“Quedé viuda muy joven. Fue un cáncer”, dijo, aunque no dio más detalles.

Los matrimonios de Blanca Soto

Después de esta tragedia, que marcó un antes y un después en su vida, Blanca Soto encontró en el director, actor, escritor y productor, Jack Hartnett un nuevo compañero de vida.

La actriz compartió con el cineasta las profundas emociones que surgieron a raíz del trágico suceso después de conocerse por una amiga en común y comenzaron a enamorarse por correos electrónicos.

Inspirado en la historia de amor de Blanca con su primer esposo, Jack rodó un cortometraje siendo ella la protagonista y ‘La vida Blanca’ ganó el premio al mejor corto y mejor actriz en el New York International Independent Film and Video Festival en 2007.

“Lo que sucede es que mi primer marido, como te contaba, había muerto de cáncer y desde que lo perdí, yo estaba en una depresión tremenda y no quería ni oir hablar del amor. Por eso siento que Dios me mandó a otro hombre, cuando menos me lo esperaba. Y la forma en que lo hizo no pudo ser mejor, porque para mí, era importantísimo hacer este cortometraje, para ayudar, y para ayudarme. Cuando Jack supo lo mucho que significaba para mí, se lo dedicó a mi esposo. Fue maravilloso. Ahora él tiene dos suegras y yo dos suegras, porque mis primeros suegros lo adoptaron a él como hijo, y fueron ellos quienes me animaron a salir con él”, contó para una publicación en aquellos años sobre el romance con quien sería su segundo esposo.

Blanca Soto y su segundo esposo Jack Hartnett / Famous Fix

Y también contó lo que más le gustaba de él, dando un guiño a su duro pasado: “Me enamora su pasión, su fortaleza (mayor que la mía), que es lo que yo necesito, y su madurez. He pasado por tanto en mi vida, que realmente necesitaba a alguien que entendiera muchas cosas. Por suerte para mí, él tiene otra perspectiva de la vida; siente mucha pasión por todo. Los dos hemos tenido una vida dura, que ha dado el sentido a lo que somos ahora, y que nos hace apreciar la vida de una forma gigantesca. Vivimos cada día como si fuera el último. A veces nos dicen que somos extremistas y no, no lo somos, simplemente es la realidad. Pensamos que cada uno debe vivir feliz con lo que tiene, vivir cada momento de su vida como si fuera el último”, dijo.

Es así que vivieron una historia de amor que los llevó al altar en dos ocasiones, primero en una ceremonia civil en Nueva York, y luego en una celebración religiosa en Los Ángeles. Desde ahí, Blanca ya era reservada con su vida privada pues cuando hizo la confesión, también precisó que pocos lo sabían.

Pero todo tiene un final y en 2011, la actriz compartió que su matrimonio había acabado: “Hoy comparto con ustedes, que son mi familia, la dura noticia de que mi matrimonio terminó. Con su cariño voy a salir adelante, gracias por su apoyo”, escribió la también ex reina de belleza en su cuenta de Twitter.

Fernando Colunga llega a la vida de Blanca Soto

Más tarde en 2012, Blanca Soto y Fernando Colunga compartieron protagonismo en la exitosa telenovela ‘Porque el amor manda’. Aunque en un principio mantuvieron su relación en privado, en 2016 fueron captados por las cámaras compartiendo muestras de cariño en un aeropuerto de Miami, confirmando así su romance ante la opinión pública.

Desde entonces han mantenido su relación en privado, no se han casado y viven juntos en Estados Unidos.

Fernando Colunga y Blanca Soto han sido captados juntos besándose en público / YouTube

Su hermetismo respecto a su relación ha dado pie a rumores de las preferencias de Fernando Colunga al no conocerse a su pareja sentimental y ser uno de los solteros más codiciados.

Luego de mucho tiempo alejado de las cámaras, Fernando reapareció en República Dominicana en 2019 y habló como nunca de su vida privada resolviendo muchas dudas que han tenido sus seguidores.

El galán de telenovelas comentó que por mucho tiempo la prensa lo ha visto con su pareja, pero por respeto no han publicado las fotos. “No es que yo no la quiera exhibir, yo vivo como cualquier gente, salgo a comer a todos lados, voy al cine, hago todo, voy con mi pareja, vivimos una vida normal, lo que pasa es que no soy una gente que me guste llegar a un lado y hacer un spot o decir ‘mira aquí estoy o a mí me tienen que tratar así o asa’, yo llego y me siento normal, como cualquier otra persona (…) Creo que gracias a eso, a ese cariño que yo le he dado a la gente, y la misma prensa me lo han dado de vuelta, en cuanto al respeto a mi vida (...) ¿crees que no me encuentran en algún momento cenando con mi pareja en un lado o saliendo?… ha pasado, y me han dicho ‘sé que no te gusta, mejor no te tomo la foto”.

Fernando Colunga y Blanca Soto viven en Miami / Twitter

Por su parte, lo que Blanca Soto piensa de un compromiso sin llegar al altar, lo contó cuando estaba casada con Jack y le preguntaron si se consideraba una buena ama de casa: “En las labores de la casa participamos los dos. A mí me encanta cocinar, limpiar…Tengo quien me ayude, pero en cuestiones de mi casa soy muy meticulosa”, dijo, lo que dejaría ver que es una costumbre que al día de hoy aplicaría con su actual pareja.

En aquel entonces, Blanca también se sinceró sobre lo difícil que es vivir lejos de México, “Cuando veo por la tele el ‘Día del Grito’, me pongo a llorar con mi tequilita en la mano. Es horrible. Una vez hasta me fui a un restaurante de allá a comer tacos, pero no saben a lo mismo, y además me cayeron mal. En Halloween, me acuerdo de nuestras fiestas de ‘Día de Muertos’, y pienso, ‘en México es tan distinto’”.

Este 2024, Colunga de 57 años y Blanca Soto de 45, se convirtieron en padres por primera vez luego de 12 años de relación. En TVNotas te contamos que Colunga compró una mansión en Miami donde viven alejados de los medios y aunque han tenido altas y bajas, han sabido mantenerse juntos.

“Supimos que el bebé fue concebido de forma natural, nada de In vitro. Se practicó cesárea. El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón. La cirugía duró como cincuenta minutos. Él estuvo presente. Cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Nació sano. Pesó 2.200 kg y midió 43 centímetros. La señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite. Colunga se desvivía de amor, atenciones y era caballeroso con su pareja. Todo se hacía en la habitación. Se dijo que era para evitar que lo fotografiaran”, nos dijo una fuente sobre cómo fue el nacimiento del primogénito de la pareja.

¿Quién es Blanca Soto?

Es una actriz y modelo mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León el 5 de enero de 1979. Soto inició su carrera como modelo y compitió en Nuestra Belleza México en 1997 y fue Miss Mundo México en ese mismo año.

En 2010 protagonizó la telenovela ‘Eva Luna’ junto a Guy Ecker en Univisión, así como ‘El Talismán’ en donde demostró su talento para interpretar a personajes complejos. En Televisa, Blanca actuó en ‘Porque el amor manda’.

Así se ve Blanca Soto actualmente / Twitter

Blanca también ha actuado en películas mexicanas y estadounidenses como ‘Divina confusión’, ‘Dinner for Schmucks’ y fue productora de otras como ‘I won’t be your mirror’ y ‘Sovereign’.

También ha hecho series exitosas como ‘Señora acero’ en Telemundo y ‘No te puedes esconder’ siendo la más reciente en 2019.