Como dice el dicho: Estrena su 14a temporada por Las estrellas y Omar Fierro nos habló de su personaje

El programa Como dice el dicho está de manteles largos, pues está estrenando nueva temporada, con nuevos capítulos y más refranes.

Se realizó la presentación de esta nueva temporada con la presencia de parte del elenco principal Omar Fierro, Nuria Gil, Pepe Valdivieso, y la productora Genoveva Martínez, quienes se reunieron para ver el primer capítulo que se estrenó en punto de las 6 de la tarde.

Platicamos con Omar Fierro quien nos dijo lo que significa participar en este programa.

Omar Fierro

“Es mi tercera temporada. Estoy muy contento y veremos más a fondo la vida de Pedro. Ahorita en este capítulo que se estrenó se vio un poco más de esa historia, que tenía una esposa, pero no se dijo nada de ella. Entonces todavía está muy ambiguo de lo que puede pasar. No sabemos si tiene familia, si tiene hijos o no. Donde vivía antes, etc. Cada cierto capítulo se van a ir resolviendo situaciones de cada uno de los personajes”.