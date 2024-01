Alfredo Adame explota contra Poncho de Nigris por apoyar a Wendy Guevara: “Es un zángano”

Hace unos días, Alfredo Adame lanzó una serie de ataques contra Wendy Guevara, ganadora de La casa de los famosos México. El polémico actor se refirió a la influencer como un “hombre gordo sin talento”.

Tras sus declaraciones, Poncho de Nigris, quien es un gran amigo de la creadora de contenido, no dudó en defenderla y hasta le advirtió a Alfredo que ella podría vencerlo sin problemas en una pelea.

Luego de saber el mensaje que le envió el también exparticipante de MasterChef Celebrity, el también DJ se le fue con todo y afirmó que solo era un “hombre de quinta” que se colgaba de cualquier polémica.

“Bueno, pues yo le contesto a Poncho de Nigris que no es otra cosa que un (hombre) de quinta. Otro zángano, un hu3v0n que vive de un medio porque no tiene talento. No sabe hacer absolutamente nada” Alfredo Adame

Mira: Wendy Guevara reacciona a ataque de Alfredo Adame; le da una lección

Incluso, sostuvo que no tenía problemas en enfrentarse con él y hasta lo retó a que lo buscara cuando saliera de La casa de los famosos, versión Telemundo, reality que se estrenará en unas horas.

“A Wendy Guevara y a este pen… de Poncho de Nigris les reviento su pu… madre de tres chin… a los dos. Yo no tengo ninguna objeción y por supuesto el día que quiera Poncho de Nigris que me busque y vamos a ver. Que me busque y ahí le reviento en su pu.. madre para que no ande diciendo pen…”, expresó.

Para finalizar, dijo que Poncho solo está cerca de Wendy para presuntamente limpiar su imagen y que él no necesita quedar bien con nadie, pues es una “estrella de talla internacional”.

Alfredo Adame no dudó en criticar a Wendy Guevara / Facebook: Alfredo Adame

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Wendy Guevara?

Durante una reciente conferencia de prensa que tuvo, Alfredo Adame no solo puntualizó que La casa de los famosos México había sido un “fracaso total”, también aprovechó para despotricar en contra de Wendy.

“La otra casa de los camosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo ese, con cuerpo de tamal amarrado. Me dijo que era un ‘viejillo pen…’ y que me iba a romper la ma…’, el pen… es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, indicó.

Según Alfredo Adame, Wendy Guevara no tiene talento / Facebook: Wendy Guevara

Te recomendamos: Poncho de Nigris arremete contra Alfredo Adame por atacar a Wendy: “Te va a poner en tu mad...”

¿Cuál fue la contundente respuesta de Wendy?

Luego de que las declaraciones de Adame se viralizaran, Wendy Guevara sostuvo que, desafortunadamente, hay medios que contratan a ciertas celebridades, pese a que solo hacen “el ridículo”.

“Lo malo es que otras personas no reconocen que, pues ya los contratan o ya les hablan, pues porque hacen el ridículo, porque pelean o porque hacen polémica. Porque, a pesar de que digan muchas personas que ‘ay que mucho talento, que actores, que actrices’, ya al final nada más los agarran de ridículo” Wendy Guevara

En las próximas horas, Alfredo Adame entrará a La casa de los famosos de Telemundo, donde compartirá estancia con celebridades como Lupillo Rivera, Alana Lliteras, la Bebeshita y la Divaza.

Te recomendamos: Sergio Andrade reaparece hospitalizado en España por grave enfermedad; su hija pide respeto