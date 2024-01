Poncho de Nigris arremete contra Alfredo Adame por atacar a Wendy: “Te va a poner en tu mad...”

Hace unos días, Alfredo Adame dio mucho de qué hablar por la serie de ataques que hizo en contra de Wendy Guevara. Durante un encuentro con la prensa, el polémico actor se refirió a la influencer como un “hombre gordo sin talento”.

“Yo no lo reconozco como una mujer. Si sale con un cuerpo de tamal mal amarrado. Allí, todo tosco y hablando así (en tono grave). Lo único que dije es que cayó en la trampa. Yo creo que esta persona que ganó debió haberse preparado”, expresó.

Las declaraciones del próximo participante de La casa de los famosos, de Telemundo, causaron mucha controversia y la mayoría de los internautas, incluidas ciertas celebridades, lo criticaron fuertemente.

Uno de los famosos que no dudó en defender a Wendy fue Poncho de Nigris, pues se hizo un gran amigo de la creadora de contenido durante su estancia en La casa de los famosos México.

A través de un video para sus redes sociales, el actor manifestó que no tenia nada en contra de Adame, pero que estaba sumamente molesto por la manera en la que se expresó de Wendy.

Incluso, le advirtió que la Perdida, pese a ser “una dama”, podría ganarle en una pelea sin problemas.

“Respeta a las mujeres, y respeta a Wendy Guevara que es una dama, pero siendo una dama, Alfredo Adame, yo te aseguro que Wendy te pone en tu madre. Yo no estoy en contra de ti, yo no estoy en contra de nadie, pero es una falta de respeto lo que dices de Wendy de su aspecto físico”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris no dudó en defender a su amiga / Instagram: @ponchodenigris

Poncho de Nigris propone una pelea entre Wendy y Alfredo

El también exparticipante de MasterChef Celebrity propuso que Wendy le diera una “lección” a Alfredo Adame en una pelea y hasta se ofreció como mediador para que el enfrentamiento se diera de una manera justa.

“Yo sí considero y creo que debe de haber un encare y yo me voy a hacer cargo de eso si me lo permites. Si me lo permites, Alfredo Adame, yo siendo mediador, quiero un encare con Wendy y te aseguro que Wendy te va a poner en tu madre”, manifestó.

Para finalizar, señaló que esta polémica “va a ser un momento muy oscuro” en su carrera, la cual considera que ya acabó “hace mucho tiempo”.

Hasta el momento, Wendy Guevara y Alfredo Adame no se han pronunciado ante estas declaraciones. Sin embargo, recordemos que el DJ está a punto de entrar a LCDLF versión Telemundo, por lo que, probablemente, no haya escuchado el contundente mensaje de Poncho.

