Alfredo Adame arremete contra Wendy Guevara y afirma que es un “hombre gordo sin talento”

Previo a su entrada a La casa de los famosos de Telemundo, Alfredo Adame tuvo un encuentro con la prensa para “despedirse”, donde se le fue con todo a Wendy Guevara, quien fue la ganadora de la versión mexicana del reality.

A palabras del polémico actor, todos los concursantes del show mexicano fueron unos “pobres diablos”, principalmente la famosa influencer, a quien tachó de ser un “hombre gordo” sin talento alguno.

“Ese gordo horrendo, ¿qué? Yo no conozco a ese gordo horrendo. No tiene talento. No tiene absolutamente nada, más que ser un gordo feo que se lo agarraron” Alfredo Adame

Pese a que los reporteros resaltaron que Wendy es una mujer, el también DJ aseveró que a la “naturaleza no se le engaña” y la creadora de contenido nació siendo un hombre.

Alfredo Adame arremetió contra Wendy Guevara / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

“Yo no lo reconozco como una mujer. Si sale con un cuerpo de tamal mal amarrado. Allí, todo tosco y hablando así (en tono grave). Lo único que dije es que cayó en la trampa. Yo creo que esta persona que ganó debió haberse preparado”, expresó.

El también presentador afirmó que Wendy era un “pr0stitut0” que no se preocupó por desarrollar algún tipo de habilidad y que Televisa “agarró” para su reality, el cual considera que fue un “fracaso comercial”.

Incluso, sostuvo que la gira que hizo cuando salió del show había sido un “rotundo fracaso”, pues nadie quería ver a una persona que se la pasa diciendo “puras estupideces” para “entretener a la gente”.

“Sale diciendo ‘hermanas’, cuando tiene la voz más ronca que yo. Salió hablando de mí cuando lo único que hice fue decir que lo aventaron al ruedo, lo engañaron y todo. Che gordo tamal, baboso”, indicó.

Wendy Guevara se identifica como mujer / Facebook: Wendy Guevara

Alfredo Adame no teme la reacción de la comunidad LGBT+

Según Alfredo, no existe motivo para que la comunidad LGBT+ se le “tire encima” por sus declaraciones, pues asegura que el problema es con Wendy, además de que siempre los ha apoyado a lo largo de los años.

“Siempre he sido respetuoso. Me han invitado a sus eventos y he ido de juez a concursos de belleza trans. Desde niño, mi papá me enseñó a distinguir. Yo distingo seres humanos y, para mí, el derecho al respeto ajeno es la paz. Si este gordo feo me insultó, pues allí le va de regreso. Cuando quieras, te reviento tu pi.. madre”, sostuvo.

Pese a su opinión sobre Wendy, la celebridad dejó en claro que no tiene conflictos con las amigas de la influencer, quien es parte de las Perdidas, pues les tiene mucho apreció y admiración.

Hasta el momento, Wendy Guevara no se ha manifestado ante los comentarios de Adame. Sin embargo, en su momento se burló de él y dijo que le daría unos buenos golpes.

Alfredo Adame no teme la reacción de la comunidad LGBT+ / Clasos

