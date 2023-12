Wendy Guevara responde a los ataques de Alfredo Adame y asegura que “ya mero lo reclama la tierra”

A finales de noviembre, Alfredo Adame lanzó una fuerte crítica en contra de Nicola Porcella y Wendy Guevara. En una entrevista, el polémico conductor cuestionó el talento de las celebridades y los acusó de ser “ídolos de barro” creados por la televisión.

Incluso, llegó a asegurar que La perdida se había convertido en un “verdadero fracaso comercial”, pues sus shows con sus amigas ya no llenan recintos como antes: “Se iba a presentar en un auditorio de 4 mil personas y vendió 400 boletos”.

A un poco más de una semana de que el también DJ dio estas declaraciones, la influencer afirmó que no gastará su tiempo en “sacudirle el polvo a los que ya están olvidados”, pues ahora solo quiere enfocarse en su carrera, sin importar cuánto dure.

“Ya no vamos a sacudirle el polvo a los que ya están olvidados. Cada quien en su tiempo, así como el mío, va a pasar y vienen nuevas generaciones con otras cosas. Ya mero lo reclama la tierra”. Wendy Guevara

La exparticipante de La casa de los famosos México lamentó que, así como Adame, existieran personas que no entiendan que el mundo artístico ha cambiado y todos tienen la oportunidad de demostrar su talento en diversos medios.

“Yo he visto mucha gente que dice en el medio mi trayectoria, pero yo no tengo la culpa de no haber nacido en el mismo tiempo que tú. Soy más chica de edad y no nos podemos comparar porque yo apenas voy empezando a hacer cosas, pero se me hace tan pen.. “, expresó.

Para finalizar, reiteró que no busca pelearse con Adame, pues afortunadamente tiene muchos compromisos laborales, pero que, en un futuro, lo confrontará por sus comentarios negativos.

Wendy Guevara asegura que Alfredo Adame no tiene trabajo. / Facebook: Wendy Guevara

¿Qué originó el comentario de Alfredo Adame contra Nicola y Wendy?

El 26 de noviembre, comenzó a circular un video en el que se veía cómo un empresario regañaba a Nicola Porcella por llegar tarde a un show pactado con Las perdidas, en Mexicali.

Si bien Nicola aclaró que no pudo llegar al evento debido a que su vuelo se retrasó, el incidente siguió generando muchas opiniones, incluida la de Alfredo Adame.

A palabras del presentador, el empresario se dejó “deslumbrar” por la reciente fama de Nicola y lamentó que la televisión actual solo se fije en la popularidad en redes sociales de una persona, sin importar el talento.

