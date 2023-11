Alfredo Adame arremete contra Nicola Porcella y Wendy Guevara; asegura que son “ídolos de barro”

Durante el pasado fin de semana, Nicola Porcella dio mucho de qué hablar a raíz su apasionado beso con Wendy Guevara en el Flow Fest 2023 y el regaño que sufrió por no llegar a tiempo a un show de las Perdidas en Mexicali.

No obstante, el reclamo público causó más controversia en redes sociales, pues los internautas tomaron posturas sumamente divididas sobre el asunto. Mientras que algunos se molestaron por la actitud del empresario, otros simplemente tacharon al peruano de “irresponsable”.

Si bien Nicola aclaró que no pudo llegar al evento debido a que su vuelo se retrasó, el incidente siguió generando muchas opiniones, incluida la de Alfredo Adame, quien no solo se le fue con todo al actor, sino que también aprovechó para arremeter contra Wendy Guevara.

A través del programa Todo para la mujer, el polémico actor aseguró que todo lo sucedido en Mexicali fue culpa del empresario al dejarse llevar por la “reciente fama” de Nicola.

Te recomendamos: Wendy Guevara se da tremendo beso con Nicola Porcella en el Flow Fest ¿Amigos o son pareja?

“El error lamentable fue del empresario por dejarse llevar. Al final de cuentas, ¿quién es Nicola Porcella? ¿De dónde salió? ¿Canta, baila, es mago, payaso? ¿Quién es y para qué lo invitaron?” Alfredo Adame

Asimismo, afirmó que, actualmente, la televisión se ha encargado de crear “ídolos de barro” como Nicola y Wendy, sin importar si realmente están preparados o no para hacer algo en la industria del entretenimiento.

“De repente, endiosan a una persona, que no es nadie, que no se preparó absolutamente nada. Afortunadamente, ya no le siguió con el cuento porque ya la querían llevar de todo. No se preparó”, expresó.

Alfredo Adame asegura que Wendy no es una persona preparada / Instagram: @alfredo_adame_von_knoop, @alfredo_adame_oficial1, @ct_caza, @reygruperomx

Incluso, reveló que una fuente cercana a él le comentó que Wendy está siendo un “verdadero fracaso comercial”, pues sus shows con las Perdidas ya no llenan recintos: “Se iba a presentar en un auditorio de 4 mil personas y vendió 400 boletos”, puntualizó.

Para finalizar, pidió que los productores de novela solo trabajen con personas afiliadas a la Asociación Nacional de Actores y/o que, al menos, tengan la preparación necesaria.

Según Alfredo Adame, Wendy estaría siendo un “verdadero fracaso comercial” / Instagram

Te podría interesar: Flow Fest 2023 supera al Corona Capital en el primer día de conciertos; así se vivió