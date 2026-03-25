¿Nicola Porcella regresa al programa Hoy? Andrea Rodríguez revela la verdad tras anunciar su retiro

Nicola Porcella sigue dando de qué hablar entre los fans del programa “Hoy”, quienes no dejan de pedir su regreso tras su salida en 2025.

El carisma del conductor peruano lo convirtió en uno de los favoritos del público, por lo que cada una de sus apariciones como invitado levanta sospechas sobre un posible retorno. Ahora, fue la propia productora Andrea Rodríguez quien rompió el silencio y reveló si existe la posibilidad de verlo nuevamente en el matutino.

Nicola Porcella / Redes sociales

¿Por qué Nicola Porcella dejó el programa Hoy?

Fue en marzo de 2025 cuando Nicola Porcella se despidió temporalmente del programa “Hoy” para enfocarse en su carrera como actor. El peruano se integró a la telenovela Amanecer, producción de Juan Osorio, lo que lo obligó a pausar su participación como conductor.

Cabe recordar que Nicola llegó al matutino en julio de 2024 como presentador invitado; sin embargo, su química con el elenco y el cariño del público hicieron que se quedara de forma permanente. Su estilo relajado, su sentido del humor y su cercanía con la audiencia lo convirtieron rápidamente en una pieza clave del programa.

Desde entonces, el también actor no ha parado. Recientemente fue parte del evento Ring Royale 2026 y ha tenido algunas participaciones especiales en Hoy, lo que ha avivado los rumores sobre su regreso definitivo.

Nicola Porcella, programa ‘Hoy’ / Redes sociales y canva

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¿Qué dijo la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, sobre el regreso de Nicola Porcella al matutino?

Ante las constantes preguntas de la prensa, Andrea Rodríguez fue clara: el cariño por Nicola Porcella sigue intacto y las puertas del programa no están cerradas.

“Yo quiero mucho a Nicola, sabes que Magdita y yo fuimos quienes lo trajimos de Perú… estamos viendo a ver qué va a suceder”, expresó la productora.

Sus palabras encendieron la ilusión de los fans, pues aunque no hay fecha definida, sí existe la intención de que Nicola regrese, al menos por algunos días o en un proyecto específico dentro del programa.

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Andrea Rodríguez confiesa que junto con Magda Rodríguez trajo a Nicola Porcella a México / Instagram

¿Nicola estará en Hoy soy el chef y de qué trata este concurso del matutino?

Uno de los proyectos que podría marcar el regreso de Nicola Porcella es “Hoy soy el chef” el reality culinario del matutino que regresa el próximo 20 de abril con su segunda temporada.

Además, dejó entrever que sí existe interés en que vuelva, aunque todavía no hay nada confirmado:

“Estamos viendo, estamos en pláticas a ver si me encantaría. Ojalá y se integre a ‘Hoy soy el chef’. Estamos en pláticas con él”. Andrea Rodríguez

En esta nueva entrega participarán nueve parejas que competirán en distintos retos de cocina para demostrar su talento y conquistar el paladar del jurado.

La competencia promete ser más intensa, con dinámicas renovadas y un nivel mucho más alto.

La primera temporada dejó la vara muy alta, luego de que Roxana Castellanos y Pablo Chagra se coronaran campeones gracias a su gran química y sazón.

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