Pánico en Six Flags: visitantes quedan atrapados en montaña rusa tras apagón

Momentos de angustia se vivieron en Six Flags Over cuando un apagón detuvo la famosa montaña rusa Titan y obligó a evacuar a los visitantes caminando desde lo más alto. Aunque no hubo heridos, el susto fue mayúsculo ¡Qué horror! El video está de impacto.

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¿Esto pasó en Six Flags México o dónde ocurrió el impactante apagón en la montaña rusa Titan?

Lo que parecía un día normal de diversión terminó convirtiéndose en angustia… y muchos comenzaron a preguntarse si esto había ocurrido en Six Flags México. Pero no, el incidente tuvo lugar en Six Flags Over Texas, donde un inesperado apagón dejó fuera de servicio varias atracciones, incluida la temida montaña rusa Titan.

El momento crítico se vivió cuando decenas de visitantes se encontraban a bordo de este juego mecánico, considerado uno de los más extremos del parque, con una altura de aproximadamente unos 75 metros. De un segundo a otro, la atracción se detuvo por completo, provocando tensión y miedo entre los asistentes.

Según información difundida por Metro World News, la falla obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad, mientras los visitantes permanecían atrapados a gran altura.

Las imágenes no tardaron en viralizarse: usuarios compartieron videos donde se observa lo ocurrido, desatando una ola de comentarios, dudas y preocupación.

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🇺🇸 | Un apagón en un parque de atracciones en Texas obligó a los pasajeros de las montañas rusas a bajar a pie tras detenerse los juegos. pic.twitter.com/NoqaVW9oA0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2026

¿Cómo fue la evacuación en la montaña rusa Titan tras el apagón?

Las escenas fueron impactantes. En varios videos difundidos en redes, se puede ver a los visitantes caminando por las escaleras de emergencia instaladas junto a la estructura de la montaña rusa Titan, descendiendo cuidadosamente desde gran altura.

Esta evacuación en Six Flags llamó la atención por las condiciones en las que se llevó a cabo: personas descendiendo a pie desde una estructura metálica a decenas de metros del suelo, lo que provocó miedo entre los presentes y un aluvión de reacciones en internet.

A pesar de la tensión del momento, un portavoz del parque aseguró que todos los visitantes fueron escoltados de forma segura, sin que se reportaran incidentes mayores durante el proceso de evacuación.

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¿Qué causó el apagón en Six Flags y quién fue responsable?

Sobre el origen del incidente, autoridades del parque dieron una explicación que sorprendió a muchos. Según declaraciones del portavoz Cyle Perez, retomadas por el medio MySA, el apagón en Six Flags Over Texas fue provocado por una cuadrilla externa de construcción.

De acuerdo con esta versión, los trabajadores habrían hecho contacto con una línea eléctrica subterránea, lo que generó la interrupción del suministro eléctrico en el parque.

Sin embargo, en un primer momento, un reporte local de WFAA había señalado que la falla podría haber sido interna, lo que incluso llevó al cierre anticipado del parque mientras se realizaban labores para restablecer la energía junto con Oncor Electric Delivery.

Horas después, se confirmó que el servicio fue restablecido y que el parque logró retomar sus operaciones dentro del horario previsto.

¿Hubo heridos y qué pasó con los visitantes afectados en Six Flags?

A pesar del susto, lo más importante es que no se reportaron personas heridas tras el incidente en la montaña rusa Titan. Esto fue confirmado por autoridades del parque y medios locales.

Como medida de compensación, se informó que los visitantes afectados recibieron boletos de cortesía, permitiéndoles regresar al parque en una futura fecha, una práctica común en este tipo de situaciones.

No obstante, el episodio volvió a poner sobre la mesa el tema de los protocolos de emergencia en parques de diversiones, especialmente en atracciones de gran altura como las montañas rusas.

Expertos en seguridad han señalado en diversas ocasiones que este tipo de juegos cuentan con sistemas diseñados para fallas eléctricas, pero cuando ocurren incidentes externos, como el daño a infraestructura eléctrica, se deben activar protocolos de evacuación que, aunque seguros, pueden resultar impactantes para los usuarios.