Julio Preciado protagoniza pelea en pleno aeropuerto y lanza insultos: “Son títeres” VIDEO

Julio Preciado, famoso cantante de música ranchera, explotó contra el personal de una aerolínea tras un retraso en su vuelo que estaba marcado para una hora específica. Preciado se robó el show y frente a la mirada de las personas, protagonizó una fuerte discusión con una persona que representaba a la aerolínea. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué Julio Preciado se peleó en el aeropuerto?

Julio Preciado, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de protagonizar una fuerte discusión con el personal de una aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. El conflicto, que quedó grabado en video por varios pasajeros y difundido en TikTok, muestra al intérprete visiblemente alterado mientras exige soluciones ante el retraso de su vuelo con destino a Mazatlán, Sinaloa.

En el vídeo que circula en plataformas digitales, se escucha al cantante gritar a los empleados:

Me vale pura mad*e. Tiene que llamarle a alguien que me dé soluciones no con ustedes. Ustedes no dan soluciones, ustedes son títeres de aquí, de la aerolínea, entiéndalo. Háblale a tu ching*da mad*e ¡tráemela ya! Julio Preciado

De acuerdo con los primeros reportes, Preciado habría perdido la paciencia tras más de una hora de espera sin recibir una respuesta concreta sobre la reprogramación del vuelo. Otros pasajeros también mostraron su descontento, aunque fue el músico quien concentró la atención debido a la intensidad de sus reclamos.

Diversos reportes señalaron que finalmente el cantante fue reubicado en otro vuelo con destino a su ciudad natal, luego de insistir con el personal de la aerolínea para ser atendido.

¿Qué ha dicho Julio Preciado sobre su pelea en el aeropuerto?

El estallido del Julio Preciado, intérprete de “Dos hojas sin rumbo”, lo ha mantenido en polémica durante las últimas horas en redes sociales. La discusión que se tornó tensa, ha dejado al cantante mal parado para algunos, también ha generado empatía con otros.

A pesar del impacto generado recientemente, Julio Preciado no ha realizado declaraciones o comentarios en torno a lo sucedido en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, donde se robó la atención de los presentes y de internautas.

En su última publicación en Instagram del pasado 9 de noviembre, ya hay una dura crítica contra el cantante por los comentarios realizados al empleado de la aerolínea. Aquí algunos de ellos:



“Señoron, era tu fan número 1 pero después de ver cómo le hablaste a un trabajador de la aerolínea se me hizo una actitud que no va de acuerdo al señor que canta”,

“Viejo prepotente!! pero después casi se infartaba que hasta en silla de ruedas tuvo que salir” y,

“Qué tal mi títere!! Quien le enseñó modales a usted?”

Y el debate continúa a día de hoy.

¿Cuál es la enfermedad que actualmente padece Julio Preciado?

La salud de Julio Preciado ha estado marcada por varios problemas médicos que lo han obligado a interrumpir temporalmente su carrera en varios momentos. En 2020, el reconocido cantante se sometió a un trasplante de riñón debido a una grave enfermedad renal que afectaba su calidad de vida. En ese momento, fue su hija quien le donó el órgano, permitiéndole seguir con su carrera artística.

Posteriormente, Preciado enfrentó otras complicaciones de salud relacionadas con la trombosis, lo que le llevó a ser hospitalizado nuevamente y a recibir tratamiento especializado para estabilizar su condición. Estos episodios médicos han generado un notable interés entre sus seguidores, quienes han sido testigos de su lucha y recuperación, ya que el cantante ha compartido abiertamente sus experiencias.

Apenas hace dos meses, el cantante enfrentaba un nuevo desafío de salud, ya que fue diagnosticado con neumonía leve. A pesar de esto, Julio pudo retomar su actividad profesional en el menor tiempo posible.

