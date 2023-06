Julio Preciado arremetió contra los populares corridos tumbados: “dan pena ajena”

La industria musical se ha visto liderada este 2023 por los corridos tumbados, una variante del corrido tradicional que incorpora la sensibilidad del hip-hop.

Julio Preciado, un importante cantante de regional mexicano, se lanzó contra los corridos tumbados, un famoso movimiento que ha cobrado tendencia con gran fuerza.

Y es que en la actualidad Natanael Cano, Junior H. y Peso Pluma son los líderes de la música de moda actual.

En ese contexto, el exvocalista de La Banda del Recodo, desató una polémica en torno a dicho éxito en una reciente entrevista, donde habló del videoclip que está próximo a estrenar y aprovechó para explicar por qué considera que los corridos tumbados son efímeros:

“Si recuerdan cuando llegó el paso duranguense decían que la banda ya se había acabado, decían que el pasito duranguense iba a revolucionar y no pasó nada”, comentó.

Aunado a ello, añadió que se dio a la tarea de checar dos videoclips de un famoso cantante para dar su opinión al respecto:

“Vi dos videos de un famoso cantante, no quiero decir quién, los vi para ver si me aportaba algo como cantante y la verdad dan pena ajena, no quiero decir nombres, pero dan pena ajena porque no aportan nada al género”, explicó.

Julio Preciado es el exvocalista de la famosa Banda del Recodo. / Instagram: @juliopreciado_oficial

Por otra parte, señaló que en los vídeos que apreció se dio cuenta de que solo exhiben sus adicciones:

“Están susurrando canciones, agachados por el piso y la verdad, quemándose mariguana, tomando cerveza o vino o lo que sea y más lo que se cargan aparte, no sé a qué más le hagan, la verdad no me asusta, cada quien tuvo sus etapas en esta vida”, indicó.

Peso Pluma es el artista más popular de los corridos tumbados. / Twitter: @ElPesoPluma

Para finalizar comentó que pese a que no le asustan esa clase de cosas, tiene muy presente que se debe de respetar al público:

“Tiene que haber un respeto muy grande para el público, no es válido hacer un espectáculo tuyo, personal tomando vino y haciendo el ridículo a nivel personal”, concluyó.

El famoso cantante aseguró que no le asustan los videos de corridos tumbados, pero que tiene presente que debe existir un respeto para el público. / Instagram: @juliopreciado_oficial

