Julio Preciado revela detalles del estado de salud de Yolanda Andrade ¡Ha acudido a brujos para mejorar!

La salud de Yolanda Andrade ha sido tema de preocupación en los últimos meses. La conductora de ‘Montse & José’ ha estado convaleciente desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral.

Incluso, ha tenido que poner pausa a su trabajo como presentadora del programa antes mencionado debido a que, en sus apariciones públicas, ha sido evidente su dificultad para hablar.

Yolanda Andrade fue hospitalizada en Los Ángeles

Hace unos días, Julio César Chávez confirmó que Yolanda salió del país para buscar un tratamiento especializado para tratar su padecimiento.

Por su parte, el periodista Ernesto Buitrón indicó que Andrade estuvo hospitalizada, pero se encontraba bien y en recuperación.

Ahora, la misma conductora de Unicable reapareció en redes sociales con un enternecedor mensaje dedicado a su hermana. No obstante, no dio detalles de su estado de salud.

Lo anterior habría mostrado que estaría estable, aunque se desconozca más información.

¿A qué otros tratamientos ha acudido Yolanda Andrade para mejorar su salud?

En esta ocasión, Julio Preciado, amigo cercano de la conductora, habló como nunca de la situación de Yolanda Andrade.

El famoso cantante reveló contundentes detalles con respecto a los difíciles momentos que atraviesa Yolanda actualmente. Esto a través de ‘De primera mano’.

Según Julio, la conductora lo visitó antes de su viaje a Estados Unidos. En este encuentro, ella le contó todos los tratamientos a los que ha acudido para mejorar su salud. ¡Hasta ha ido con brujos!

“Ella me dijo: ‘En mi desesperación yo tenía que buscar todas las alternativas (incluso brujos)’. Creo que si hay el momento en que caes en la desesperación, yo quiero entenderla, de que hay gente mala, hay gente mala, yo me aferro a un Dios, al cual yo creo, me tomo de la mano de él y no lo suelto, pero también creo que hay gente mala y no le gusta el éxito de los demás, ella va a salir adelante, estoy plenamente convencido, quiero que Dios le dé la oportunidad a Yolanda de que siga siendo esa persona tan hermosa”. Julio Preciado

Además, compartió que la ve “malita”, pero con la mejor disposición de mejorar.

“La vi un poquito malita, no está al 100 por ciento, pero tiene una fuerza que le admiro mucho”, agregó.

Julio Preciado dice que no fueron las adicciones las que llevaron a Yolanda Andrade a padecer de salud

Por otro lado, Preciado también puntualizó que las “malas pasadas” de Yolanda no tienen nada que ver con su estado de salud. Aseguró que lleva mucho tiempo alejada de sus dependencias a la bebida y otras sustancias.

“Tiene 16 años rehabilitada. No creo que la vida le esté cobrando factura tan tarde”, comentó Julio.

Eso no es todo, externó su angustia al no contar con un diagnóstico certero: “Es muy desesperante no saber qué es lo que tiene”.

Concluyó: “Ella es una guerrera. Estoy plenamente convencido de que va a salir adelante”.

