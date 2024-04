Julio Preciado sufre aparatosa caída ¿qué le pasó y cuál es su estado actual de salud?

Recientemente, Julio Preciado reveló que sufrió una fuerte caída mientras viajaba en un autobús distinto al que siempre usa, pues actualmente el suyo se encuentra en remodelación.

En una entrevista para ‘Sale el sol’, el cantante relató que el percance ocurrió hace algunos días, mientras dormía. Si bien la caída le dejó varias lesiones en el rostro, tomó las cosas con humor y dijo que fue un “g0lp3 de la vida”

“Me dio un golpe la vida, de esos momentos que te quedas muy pero muy dormido cuando de repente estaba soñando que me caía en un pozo y tenía las manos así (hacia arriba) y ándale que sí me estaba cayendo de verdad”. Julio Preciado

El sinaloense contó que estaba durmiendo plácidamente en una de las camas del autobús, cuando, pensando en que era su vehículo habitual, se dio la vuelta y cayó al piso, g0lp34nd0s3 el rostro.

“Yo simplemente me di vuelta (de la cama) confiado a que estaba en mi otro autobús, soñando, no sé qué pasaría, lo bueno que no me pegué en la cien o en otro lado porque no estaríamos platicando en este momento”, indicó.

El también exintegrante de la banda ‘El Recodo de Cruz Lizárraga’ señaló que no quiso hacer publico su accidente para no preocupar a sus seguidores.

Julio Preciado selfie / Facebook: Julio Preciado

¿Cómo se encuentra Julio Preciado tras su accidente?

Julio Preciado mencionó que se ha recuperado favorablemente y sus heridas han cicatrizado satisfactoriamente, a pesar de tener la glucosa alta, por lo que actualmente solo tiene una pequeña cicatriz en el ojo.

“Sí me pegué un buen ‘fr3g4z0', bendito sea Dios a pesar de tener la glucosa, están sorprendidos los médicos, me dijeron ‘cicatrizaste perfectamente bien’. Aquí (en el ojo) me quedó una fisura por lo demás estoy muy bien, bendito sea mi Dios”, indicó.

Hasta el momento, el intérprete de ‘Dos hojas sin rumbo’ no ha mencionado nada de su caída en redes sociales.

