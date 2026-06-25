Bellakath rompe el silencio tras críticas sobre su participación en ‘La más draga’: “Su programa es un asco”

Bellakath se pronuncia sobre las declaraciones hechas por productores del programa de YouTube: ‘La más draga', después de su participación en la última entrega de la versión ‘Solo las más 2' que se estrenó este mes.

Las declaraciones públicas de Bellakath pretenden exhibir al programa y sus dinámicas internas, además, mantiene firme su postura sobre la decisión. ¿Qué respondió Bellakath a los productores de ‘La más draga’? Te contamos.

Carlo Villareal llama insoportable a Bellakath / Redes sociales

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¿Cuándo se estrenó Solo la más 2, la reciente temporada de La más draga?

La última edición del programa mexicano ‘Solo las más’, transmitido en YouTube, se estrenó el 16 de junio. Esta edición es una competencia con concursantes de ediciones anteriores, que regresan para llevarse un millón de pesos.

El programa dura 8 semanas y la final será el 15 de agosto. Las entradas están disponibles para suscriptores del canal de YouTube.

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Las exigencias de Bellakath a los productores serían evidentes en sus encuadres / Redes sociales

¿Qué pasó entre la Bellakath y los productores de ‘La más draga’?

Bellakath participó en uno de los capítulos de la séptima temporada. Recientemente, las declaraciones de los productores Carlo Villareal y Bruno Álvarez llamaron a la cantante “insoportable”.

“Lo voy a decir a cámara, me vale ver*** Bellakath. Insoportable, yo no me lo esperaba”, Carlo Villareal en el podcast ‘Niña bien’

Carlo no dio más detalles y Bruno terminó señalando que muchas de las exigencias de Bellakath se reflejan en el cuarto capítulo de la temporada. Comparó su actitud con la de otras artistas, como Belinda y Kenia Os, y dijo que son más relajadas que la cantante de ‘Escápate conmigo’.

“Tú te vas a dar cuenta; para no entrar en detalles, simplemente ve los encuadres de los jueces cómo son normalmente y ve el de Bellakath. Ve el encuadre que tiene y ya te imaginarás qué fue lo que pidió. Aparte, ni había congruencia”. Bruno Villareal

Bellakath ya lanzó su respuesta en redes sociales sobre las críticas expuestas por los productores del programa de drag queens.

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Bellakath en La más draga, revelan su verdadera actitud. / Redes sociales

¿Cuál es la respuesta de Bellakath a los productores de ‘La más draga’?

Bellakath arremetió contra los productores Bruno y Carlo con un audio para sus seguidores. La cantante de reggaetón criticó las razones que según ella cree que molestaron a los productores en su participación, ella dijo:

No tienen por venir a hablar m*m*d*s de mí, cuando yo me porté súper bien. Y si yo no quise criticar a las dragas, es porque no lo merecen. ¿Por qué voy a criticar un vestuario que tuvieron 12 horas para hacerlo o menos? Con materiales que tienen a la mano. Bellakath

Además, recalcó su respeto al arte ‘drag queen’ aclarando:

Ser draga es un arte y yo respeto mucho eso. (...) Quien se quiera meter conmigo, se va a meter conmigo y se va a meter bien. Así que ya dije lo que es, ese p**e programa de asco. Mucho respeto para todas las dragas, no tienen nada que ver con la producción de ese programa, que es un asco. Bellakath

En su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), lanzó más comentarios dirigidos al programa y exhibió algunas dinámicas que ella vivió:

Bellakath exhibe a ‘La más draga’ / X red social

La cantante también aseguró que lo único que pidió fue un cierto tipo de luz y lente, declaración que responde a las exigencias de los encuadres que los productores mencionaron.

Hasta el momento, los productores de ‘La más draga’ no han respondido a las declaraciones de Bellakath, en las que insinúa que el programa tiene:“un jurado manejado”.

Bellakath exhibe a La más draga 2/3 / X red social