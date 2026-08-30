‘La granja VIP 2026’: Este es el decimotercer granjero confirmado HOY, domingo 30 de agosto, ¿es ‘Warrior’?

Ya faltan unos cuantos días para el estreno de ‘La granja VIP 2026’. Desde hace algunas semanas, han ido revelando a los granjeros que estarán en el proyecto. Hasta el momento, se han anunciado a 12 de los 20 participantes que entran al proyecto.

Justamente este 30 de agosto, se dará a conocer al decimotercer confirmado durante la gran final de ‘MasterChef México 24/7’. Te contamos quién es.

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Habrá un total de 20 participantes de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP 2026’ hasta HOY, domingo 30 de agosto?

Hasta este domingo 30 de agosto, se han dado a conocer a 12 granjeros confirmados para ‘La granja VIP 2026’, quienes son:

Carlos Trejo: Influencer y cazafantasmas.

Ivonne Montero: Actriz.

Kenny Áviles: Cantante y fundadora de ‘Kenny y los eléctricos’.

Kevyn Contreras: Comediante e influencer.

Kunno: Influencer.

Rafa Mercadante: Conductor.

Fer Lozada: Conductor y estrella de realities.

María Karunna: Cantante e integrante de ‘Caló’.

Niurka Marcos: Actriz y estrella de realities.

Mónica Escobedo: Comediante.

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’: Conductora y estrella de realities.

Abigail Park ‘la Coreañera’: Artista musical e influencer.

En redes sociales, se han mencionado nombres de posibles participantes de manera extraoficial. Algunos de los más sonados son Manelyk González, Polo Morín y Natalia Alcocer, entre otros.

De igual forma, se ha dicho que, presuntamente, Imelda Tuñón estaba incluida en el proyecto. No obstante, fue descartada por sus problemas legales. También se dijo que Queen Buenrostro tampoco entraría al proyecto por temas de salud.

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Confirmados para La granja VIP 2026 hasta hoy, 30 de agosto / Redes sociales

¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP 2026’ y dónde verla?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ se estrenará el próximo domingo 6 de septiembre de 2026. Comenzará a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO y Disney Plus, aplicación en la que también se podrá ver la transmisión 24/7.

Los conductores serán los mismos. El presentador principal estará acompañado de Kristal Silva. En tanto que el panel de críticos seguirá compuesto por:

Linet Puente.

Flor.

Ferka

Rey Grupero.

Hay rumores de que Ferka podría pasar a ser una participante más. No obstante, esta información no ha sido confirmada ni desmentida hasta el momento.

En cuanto al calendario semanal, será el siguiente:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Kristal Silva será la conductora de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Este es el decimotercer participante confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Hace algunos días, se revelaron las pistas del decimotercer participante confirmado para ‘La granja VIP 2026’. Se mostraron una antorcha y una claqueta de cine. A raíz de esto, muchos han especulado que se podría tratar de un exparticipante de ‘Survivor’ o hasta el mismo conductor del programa, es decir, Carlos Luis Guerrero ‘Warrior’.

Durante la gran final de ‘MasterChef México 24/7', se anunció a Natalia Alcocer como la decimotercera granjera del reality. La actriz dijo estar muy emocionada por estar en el proyecto y aseguró que dará todo para ganar.

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