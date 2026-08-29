Antrax reaparece tras accidente en ‘MasterChef 24/7’ y muestra su dedo, ¿realmente se lo amputaron?

Mucho se ha especulado sobre Antrax y el accidente que sufrió en ‘MasterChef México 24/7’. El influencer se cortó el dedo mientras cocinaba. Si bien fue atendido, a los pocos días renunció al show, argumentando que debía priorizar su salud. Esta decisión sorprendió a todos, pues estaba muy cerca de llegar a la gran final.

Tras esto, se comenzó a decir que la herida del joven era más grave de lo que se pensaba y hasta se planteó la posibilidad de que le hubieran amputado el dedo. En medio de la preocupación que ha causado este asunto, el creador de contenido reaparece. Te contamos qué dijo.

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Antrax se cortó mientras cocinaba en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente de Antrax en ‘MasterChef México 24/7’?

Todo ocurrió el pasado 19 de agosto. Antrax se encontraba haciendo una preparación para uno de los retos de eliminación cuando se cortó el dedo con un cuchillo. De inmediato, acudieron los paramédicos para checar la herida. Posteriormente, el joven fue trasladado a un área especial para tratarlo.

Tras una breve ausencia, regresó para seguir cocinando. Se le vio con una curación en la mano y un guante especial. Todo parecía indicar que la lesión no había sido tan seria como parecía. No obstante, después se reportó que el corte afectó la zona de la uña y la piel, por lo que el participante habría perdido una parte de ambas.

A los pocos días, y para sorpresa de todos, dio a conocer que abandonaba la competencia. Sin dar muchos detalles, señaló que había decidido priorizar su salud y que agradecía al programa por la oportunidad.

“No va a haber competencia, premio que sea más importante que nuestra salud. Me voy feliz y quiero que sepan que obviamente todo lo hice por mí, por mi familia, pero principalmente por mi ciudad, por Orizaba” Antrax

Luego de esto, hizo una transmisión en vivo que preocupó a sus seguidores. Y es que el influencer comentó que, si bien la herida ya estaba sanando, aún había riesgo de que la herida hiciera necrosis. En caso de que eso ocurriera, podría hasta perder el dedo: “Afortunadamente ha avanzado bien el tratamiento y ahora solo hay riesgo de un 20%”, explicó.

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Antrax ya no pudo seguir en MasterChef México por cuestiones médicas / Redes sociales

Antrax reaparece en redes sociales tras accidente en ‘MasterChef México 24/7’

Hace algunas horas, Antrax compartió un video en Instagram desde su automóvil. En dicho clip, mostraba su dedo completamente envuelto en vendas y un guante protector.

No dio ninguna declaración y solo se limitó a enfocar a su acompañante, quien se encontraba dibujando a ‘La Sirenita’ en una tablet. Para muchos, esto fue un indicativo de que se encuentra bien y no han surgido complicaciones en su recuperación.

Cabe destacar que, hasta ahora, no ha dado más declaraciones sobre su lesión. De hecho, su último post previo a mostrar su dedo fue el clip del casting que realizó para entrar a ‘MasterChef México 24/7’.

“Así fue mi casting para #MasterChefMx. Lo envié sin saber todo el apoyo que recibiría. Gracias por tanto. Nunca dejen de soñar”, se lee.

Así luce la herida de Antrax actualmente / Redes sociales

¿Familia de Antrax demandará a ‘MasterChef México 24/7’ por el accidente del influencer?

En su momento, el periodista Gabo Cuevas informó que la familia de Antrax, supuestamente, estaba muy molesta con la producción de ‘MasterChef México 24/7’ por el accidente que sufrió el influencer. Presuntamente, reclamaron que la producción no tuviera las precauciones necesarias para evitar este tipo de situaciones.

“Sí hay una preocupación con la producción por el accidente que vivió Antrax, que se cortó… Me contaron por ahí que la familia de Antrax se quejó con la producción porque considera que no tuvieron los cuidados necesarios. Allí hay una controversia”, reportó.

Hasta el momento, los parientes de la celebridad digital no han confirmado ni desmentido esta información. Sin embargo, y de acuerdo con Cuevas, la familia sí podría tomar acciones legales: “Luego, cuando no tienen un buen equipo médico y a los muchachos les pasa algo, la familia los quema”, resaltó.

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