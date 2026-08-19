 Accidente en MasterChef 24/7: Participante tuvo que ser atendido de emergencia; ¿se amputó el dedo? VIDEO
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Accidente en MasterChef 24/7: Participante tuvo que ser atendido de emergencia; ¿se amputó el dedo? VIDEO

Un participante de MasterChef 24/7 sufrió un delicado accidente durante una dinámica, por lo que fue retirado del foro para ser atendido. ¿Quién fue?

Tensión en MasterChef 24/7 tras accidente de Antrax durante una dinámica: ¿Abandona?

Tensión en MasterChef 24/7 tras accidente de un participante durante competencia: ¡Atendido en ambulancia!

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Redes sociales y TV Azteca

Tensión en MasterChef 24/7 tras accidente de un participante durante competencia: ¡Atendido en ambulancia!
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Christian Marín
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La competencia en MasterChef 24/7 crece cada vez más, y tras la reciente eliminación de Daniela Parra de la cocina más famosa del país, un accidente surge en el reality y enciende las alarmas de participantes, pues uno de ellos se lastimó en pleno reto. ¿Quién es?

Participante de MasterChef México 24/7 sufre accidente en competencia
Participante de MasterChef México 24/7 sufre accidente en competencia / Redes sociales y canva

¿Qué participantes continúan en la competencia de MasterChef 24/7 HOY 19 de agosto?

Ya son 15 los eliminados de MasterChef 24/7, poco a poco se acerca el gran final del reality de TV Azteca, y muchos de los favoritos del público han ido siendo eliminados de la competencia.

Aquí la lista de quienes aún quedan con vida:

  • Michelle Malacara,
  • Flor Ramírez,
  • Carmen Fuentes,
  • Ángel Villamar “Antrax”,
  • Alberto Palomino “Ramahá”,
  • Ixdit Vega,
  • Claudia Ruíz,
  • Julio Vázquez y,
  • Lancer.

Un nombre de los de esta lista fue quien sufrió el delicado accidente que terminó causando la atención de un médico en una ambulancia.

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Algunos participantes de MasterChef México 24/7
Algunos participantes de MasterChef México 24/7 / IG: masterchefmx

¿Quién es el participante de MasterChef 24/7 que sufrió un accidente en la cocina?

La competencia en MasterChef 24/7 vivió uno de sus momentos más impactantes luego de que Antrax sufriera un fuerte accidente mientras participaba en uno de los retos de eliminación:

En este momento estamos viendo que están curando de emergencia a nuestro querido Antrax porque se cortó.
Conductora de MasterChef 24/7

El influencer se encontraba preparando su platillo cuando se cortó uno de los dedos con un cuchillo, por lo que tuvo que abandonar momentáneamente la cocina y recibir atención médica de emergencia.

La gravedad de la herida obligó a la producción a intervenir y retirar temporalmente al participante del foro. Antrax fue trasladado a un área de ambulancias, donde paramédicos le brindaron atención.

A pesar del percance, el influencer decidió regresar a la competencia después de recibir asistencia médica. Con una curación en la mano y utilizando un guante para proteger la zona afectada.

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¿Antrax abandonará la competencia tras sufrir accidente en MasterChef 24/7?

Después de la transmisión de MasterChef 24/7, comenzaron a circular imágenes de cómo quedó el dedo de Antrax tras el accidente. De acuerdo con la información difundida, el corte afectó la zona de la uña y la piel, por lo que el participante habría perdido una parte de ambas.

En los planes de Antrax no está abandonar la competencia, de hecho se reintegró rápidamente a la dinámica y se dijo seguro de continuar cocinando y acercándose cada vez más al gran objetivo.

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Antrax, participante de MasterChef 24/7
Antrax, participante de MasterChef 24/7 / Redes sociales

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