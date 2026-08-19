Accidente en MasterChef 24/7: Participante tuvo que ser atendido de emergencia; ¿se amputó el dedo? VIDEO

La competencia en MasterChef 24/7 crece cada vez más, y tras la reciente eliminación de Daniela Parra de la cocina más famosa del país, un accidente surge en el reality y enciende las alarmas de participantes, pues uno de ellos se lastimó en pleno reto. ¿Quién es?

Participante de MasterChef México 24/7 sufre accidente en competencia / Redes sociales y canva

¿Qué participantes continúan en la competencia de MasterChef 24/7 HOY 19 de agosto?

Ya son 15 los eliminados de MasterChef 24/7, poco a poco se acerca el gran final del reality de TV Azteca, y muchos de los favoritos del público han ido siendo eliminados de la competencia.

Aquí la lista de quienes aún quedan con vida:



Michelle Malacara,

Flor Ramírez,

Carmen Fuentes,

Ángel Villamar “Antrax”,

Alberto Palomino “Ramahá”,

Ixdit Vega,

Claudia Ruíz,

Julio Vázquez y,

Lancer.

Un nombre de los de esta lista fue quien sufrió el delicado accidente que terminó causando la atención de un médico en una ambulancia.

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Algunos participantes de MasterChef México 24/7 / IG: masterchefmx

¿Quién es el participante de MasterChef 24/7 que sufrió un accidente en la cocina?

La competencia en MasterChef 24/7 vivió uno de sus momentos más impactantes luego de que Antrax sufriera un fuerte accidente mientras participaba en uno de los retos de eliminación:

En este momento estamos viendo que están curando de emergencia a nuestro querido Antrax porque se cortó. Conductora de MasterChef 24/7

El influencer se encontraba preparando su platillo cuando se cortó uno de los dedos con un cuchillo, por lo que tuvo que abandonar momentáneamente la cocina y recibir atención médica de emergencia.

La gravedad de la herida obligó a la producción a intervenir y retirar temporalmente al participante del foro. Antrax fue trasladado a un área de ambulancias, donde paramédicos le brindaron atención.

A pesar del percance, el influencer decidió regresar a la competencia después de recibir asistencia médica. Con una curación en la mano y utilizando un guante para proteger la zona afectada.

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¿Antrax abandonará la competencia tras sufrir accidente en MasterChef 24/7?

Después de la transmisión de MasterChef 24/7, comenzaron a circular imágenes de cómo quedó el dedo de Antrax tras el accidente. De acuerdo con la información difundida, el corte afectó la zona de la uña y la piel, por lo que el participante habría perdido una parte de ambas.

En los planes de Antrax no está abandonar la competencia, de hecho se reintegró rápidamente a la dinámica y se dijo seguro de continuar cocinando y acercándose cada vez más al gran objetivo.

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