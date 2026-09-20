‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el eliminado HOY, domingo 20 de septiembre? ¡El último granjero aparece!

La gala de eliminación de este domingo 20 de septiembre de ‘La granja VIP 2026’ estará llena de sorpresas. No solo se conocerá al segundo expulsado de la competencia, sino que también ingresará el granjero número 20. Te contamos los detalles.

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Rey Grupero es uno de los críticos de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el primer eliminado de ‘La granja VIP 2026’?

Abigail Pak, también conocida como ‘la Coreañera’, se convirtió en la primera eliminada de ‘La granja VIP’ el pasado 13 de septiembre. La joven quedó nominada directamente por Julio Camejo durante el primer viernes de traición.

Actualmente, estos son los participantes que quedan:

Carlos Trejo Ivonne Montero Kenny Áviles Kevyn Contreras ‘Bicolor’ Manelyk González Kunno Azalia ‘la Negra’ Niurka Marcos Julio Camejo La Bebeshita Pascal Nadaud Mono Osuna Mónica Escobedo Natalia Alcocer Pimpinela Escarlata Rafa Mercadante Fernando Lozada María Karuna

Desde el principio, se dijo que serían 20 participantes. No obstante, durante el estreno solo ingresaron 19. El conductor señaló que el último concursante sería revelado en las próximas semanas. Incluso se dejó un muñeco en su representación dentro de las instalaciones.

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Habitantes de la segunda semana de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La granja VIP 2026’?

Muchas cosas ocurrieron durante la segunda semana de ‘La granja VIP 2026’. En la gala del ‘Capataz’, se anunció que Manelyk quedaba nominada directamente por el legado de ‘la Coreñaera’.

Posteriormente, Pascal mandó a Rafa Mercadante a enfrentarse en un duelo con Azalia, quien fue seleccionada por el público. Esta última perdió el desafío, subiendo a la tabla de nominados.

En el miércoles de ‘Asamblea’, Kevyn Contreras, Niurka Marcos y Mónica Escobedo también quedaron en la placa. Al día siguiente, Azalia se convirtió en la ganadora de la ‘Salvación’. Este privilegio no solo le permitió salir de la tabla, sino también sacar a otra persona y meter a un granjero en su lugar.

Tal y como muchos esperaban, ‘la Negra’ salvó a Mane y “traicionó” a Carlos Trejo. Cabe mencionar que María Karunna también quedó nominada por romper las reglas. Tras todo esto, la tabla quedó de la siguiente manera:

Niurka Marcos

Kevyn Contreras

Mónica Escobedo

Carlos Trejo

María Karunna

Diversas páginas y programas, incluyendo ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas sobre quién podría ser el segundo eliminado del show. Todas apuntan a que sería María Karunna. No obstante, nada está confirmado hasta ahora.

Encuesta ‘Vaya, vaya’ sobre el segundo eliminado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Quién fue el segundo eliminado de ‘La granja VIP 2026’ y quién es el participante número 20 del reality?

La segunda gala de eliminación de ‘La granja VIP 2026’ se llevará a cabo este 20 de septiembre. Iniciará a las 8:00 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca UNO y de Disney Plus, la aplicación de streaming que también ofrece acceso a la transmisión 24/7.



Niurka fue la primera en ser salvada por el público y se reintegró con el resto de sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos.

y se reintegró con el resto de sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos. Mónica Escobedo se convirtió en la segunda salvada por el público.

Kevyn Contreras fue el tercero en regresar al reality

Al final, María Karunna se convirtió en la segunda expulsada del reality. En tanto que Carlos volvió con sus compañeros.

Por otra parte, se confirmó que el granjero que faltaba por ingresar al show es Pablo Montero. El cantante llegó acompañado de sus seres queridos, quienes lo despidieron y le desearon suerte en este proyecto.

Pablo Montero fue el último granjero confirmado para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los peones de la tercera semana de ‘La granja VIP 2026'?

Los peones de la tercera semana fueron:



Ivonne Montero

Mónica Escobedo

Carlos Trejo

Kunno (por decisión del público)

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