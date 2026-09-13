La granja VIP 2026: ¿Quién fue el primer eliminado HOY domingo 13 de septiembre?

Tras una semana de polémica, conflictos y traiciones en ‘La granja VIP’ 2026, este domingo 13 de septiembre será la primera noche de eliminación del reality, en la que uno de los cuatro granjeros nominados abandonará la competencia.

¿Quién fue el primer granjero o granjera eliminado de la competencia? Sigue leyendo.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros nominados en la primera semana de La granja VIP?

La primera placa de nominados de ‘La granja VIP’ 2026 quedó conformada por:



Manelyk González

Kevyn Contreras ‘el Bicolor’

Rafa Mercadante

Abigail Pak ‘la Coreañera’

María Karunna se había convertido en la primera nominada del reality por decisión de Manelyk; pero ganó el juego de salvación y salió de la placa de nominación.

La votación para que el público salve a su granjero favorito está disponible en el sitio oficial de votaciones del reality, a través del portal de TV Azteca.

Los seguidores tendrán 10 votos disponibles, mismos que podrán repartir entre los granjeros nominados para apoyar a sus favoritos y ayudarlos a permanecer una semana más en la competencia.

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Nominados La granja VIP 2026 / Instagram

¿Qué sucedió en la primera noche de traición de La granja VIP 2026?

La primera noche de traición de ‘La granja VIP’ 2026 fue clave para determinar la placa de nominación, pues estuvo marcada por las decisiones de María Karunna, ganadora del juego de salvación, y Julio Camejo, el capataz, quienes fueron los encargados de modificar la placa.

María Karunna, quien obtuvo el poder de salvación, decidió salvar a Mónica Escobedo y sacarla de la placa de nominación y, en su lugar, mandó a Manelyk González. Posteriormente, Julio Camejo, como capataz, tuvo que tomar otra decisión y eligió traicionar a ‘la Coreañera’ para agregarla a la lista de nominados.

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¿Quién fue el primer participante eliminado de ‘La granja VIP’ 2026?

La noche de eliminación comenzará en punto de las 8:00 p. m. del 13 de septiembre, cuando se darán a conocer los resultados de las votaciones y se determinará quién será el primer concursante eliminado de la segunda temporada del reality.

Al principio de la gala, no solo se reiteró que uno de los nominados sale definitivamente del show, sino que también se anunció que el público podrá votar por el primer peón de la semana.

Posteriormente, se dio a conocer que la primera salvada era Manelyk González. El segundo en regresar a las instalaciones fue Rafa Mercadante. Al final, se informó que la Coreañera se convertía en la primera eliminada del reality. En tanto que Kevin fue el tercero en volver.

¿Quiénes serán los peones de la segunda semana en ‘La granja VIP 2026'?

Tras una intensa votación, los granjeros decidieron que los nuevos tres peones serían:



Mono Ozuna

Julio Camejo

Ivonne Montero

En tanto que el público escogió como cuarto peón fue:



Kunno

Ellos dormirán en el granero y serán los encargados de hacer las labores pesadas de la granja.

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