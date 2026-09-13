¿Kevyn ‘Bicolor’ tomó su propia orina y se la dio al Rey Grupero? La polémica crece por su salud en La granja VIP

Kevyn Contreras encendió la polémica en La granja VIP 2026 por una extraña botella que incluso compartió con el Rey Grupero. Días después, comenzó a sentirse mal y sus síntomas levantaron sospechas. ¿Coincidencia ?

Mira: ¿Brujería en La granja VIP? Ivonne Montero cachó a Niurka en la movida con Mónica Escobedo y, ¡le echa agua bendita!

Se ha puesto en duda la estancia de Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ en ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Kevyn Contreras realmente tomó su propia orina en La granja VIP?

Durante los primeros momentos de convivencia en La granja VIP, Kevyn Contreras sorprendió a todos al sacar una botella con un líquido amarillo que llevaba guardada entre sus pertenencias. Según explicó, el contenido era su propia orina.

El comediante se acercó a varios participantes para mostrarles la botella y aseguró que no había podido contenerse, por lo que supuestamente utilizó el recipiente. La declaración provocó incredulidad y asombro entre quienes presenciaban la escena.

Para demostrar que decía la verdad, Kevyn decidió beber del contenido frente a todos. El acto rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno y generó miles de reacciones en redes sociales.

¿El Rey Grupero también bebió del extraño líquido de Kevyn Contreras?

La controversia aumentó cuando Kevyn Contreras se acercó posteriormente al Rey Grupero y le mostró la botella. Primero le pidió que la oliera y después comenzó a insistir en que tomara un pequeño trago.

“Un shot, un shot”, repetía el comediante mientras animaba a su compañero a participar en la broma. Finalmente, el influencer aceptó y probó parte del contenido, según se observa en los videos que se han viralizado en plataformas digitales.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre qué contenía realmente el recipiente. Sin embargo, las imágenes fueron suficientes para convertir el momento en una de las escenas más comentadas y polémicas de toda la temporada.

¿Qué problemas de salud ha presentado Kevyn Contreras dentro del reality?

Días después de aquella controvertida escena, Kevyn Contreras confesó que no se ha sentido bien físicamente desde su ingreso a La granja VIP. El participante detalló que ha sufrido diversas molestias que han complicado su estancia en el programa.

Entre los síntomas que mencionó se encuentran diarrea, dolor estomacal y malestar general. Incluso reconoció que su cuerpo necesitaba descansar y recibir una mejor alimentación para recuperarse.

“Si les comenté que siento que ya tengo los medicamentos que me están dando más esto (diarrea), mi cuerpo como que necesita comer algo, una sopita de fideo o algo”, expresó mientras conversaba con Kunno, Manelyk y Azalea dentro del reality.

¿Kevyn Contreras podría abandonar La granja VIP por su estado de salud?

El estado físico del comediante comenzó a preocupar a varios de sus compañeros. Algunos participantes incluso se mostraron dispuestos a compartir parte de sus alimentos para ayudarlo a recuperarse, pese a las estrictas reglas que existen dentro del programa.

La situación es todavía más complicada porque Kevyn forma parte del grupo de los Peones, quienes tienen restricciones de comida y comodidades durante la semana. Esto ha provocado que varios habitantes busquen alternativas para apoyarlo.

Por ahora, no existe información oficial que indique que Kevyn Contreras abandonará La granja VIP 2026.

Kevyn Contreras es el cuarto confirmado de La granja VIP / Redes sociales

¿Quién es Kevyn Contreras, “Bicolor”?

Kevyn Contreras es un comediante, imitador y creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León. A lo largo de su carrera ha ganado popularidad gracias a su estilo irreverente, sus ocurrencias y su constante interacción con el público.

El regiomontano es conocido artísticamente como “El Comediante Bicolor”, apodo que surgió por la característica combinación de dos colores en su vestimenta, una tradición que mantiene como homenaje a un amigo fallecido.

Su participación en La granja VIP 2026 ha estado marcada por momentos polémicos, bromas extremas y situaciones que rápidamente se viralizan. Ahora, tras el incidente de la botella y los problemas de salud que enfrenta dentro del reality, su nombre se ha colocado entre los más mencionados por los seguidores del programa.