Rey Grupero anuncia regreso a la música; dice que colaborará con integrante de la dinastía Aguilar, ¿Ángela?

Rey Grupero, expareja de Cynthia Klitbo, se sinceró sobre sus planes de regresar a la música ahora que es panelista de la segunda temporada de La granja VIP. En un encuentro con la prensa, el creador de contenido confesó que ya tiene lista una colaboración y un importante exponente de regional mexicano lo buscó. ¿De quién se trata? ¡Te contamos los detalles!

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Rey Grupero en planes de regresar a la música. / Archivo TVNotas/Redes sociales

¿Qué dijo Rey Grupero sobre sus planes de regresar a la música?

Durante la conferencia de prensa de La granja VIP, donde reveló a Manelyk González como habitante, Rey Grupero confesó que ya está en planes de regresar a la música; incluso destapó que tiene lista una colaboración con Emiliano Aguilar y German Montero lo buscó.

“Me buscó German Montero para hacer una canción; viene una colaboración también con Emiliano Aguilar y la verdad es que estoy ahí buscándole. Yo no soy tan famoso como otros perrones; le vamos buscando”. Rey Grupero

Hasta el momento se desconoce cuándo saldrá a la luz la colaboración entre Rey Grupero y Emiliano Aguilar, pero su declaración ya está generando comentarios positivos entre sus seguidores como: “La humildad de Rey”, “Venga, Rey” y “De hacer bromas en la calle, hasta el cielo”.

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¿Cuáles son los proyectos que ha hecho Rey Grupero en la música?

Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, ha expresado en más de una ocasión sus deseos por emprender una carrera en la industria musical desde que comenzó a adquirir notoriedad en las plataformas digitales.

Tras ser parte de programas como La casa de los famosos i Los 50, inició su propio proyecto en la música, enfocándose en el regional mexicano y los temas de desamor. Bajo el concepto de ‘Los corridos adoloridos del Rey Grupero’, presentó el sencillo ‘Eso y más’.

Actualmente, además de ser panelista de La granja VIP 2026, es la voz principal del tema del reality show, el cual ha recibido buenas críticas por parte de los seguidores del programa, quienes aplauden su estilo irreverente a lo largo del sencillo.

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Rey Grupero canta el tema principal de La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Quién es Germán Montero, el cantante que habría buscado a Rey Grupero?

Germán Montero es originario de Los Mochis, Sinaloa , y se ha convertido en una de las voces más representativas del género regional mexicano.

, y se ha convertido en una de las voces más representativas del género regional mexicano. Su colaboración en agrupaciones locales le permitió abrirse paso en la banda sinaloense, el norteño y el mariachi.

Entre 2002 y 2007 se convirtió en la voz principal de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho e inmortalizó éxitos como ‘Si tu amor no vuelve’, ‘Entrégame tu amor’ y ‘Huele a peligro’.

e inmortalizó éxitos como y En 2008 emprendió su carrera en solitario con el disco Pensando en ti, donde incluyó sencillos como ‘Compréndeme’, ‘Amantes escondidos’ y ‘No te detengas’.

y Fuera de la música, se coronó como el ganador de la primera edición de MasterChef Celebrity México en 2021.

en 2021. De acuerdo con Rey Grupero,

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