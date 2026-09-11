¿Gala Montes infiel a Emiliano Aguilar? La captan con su ex, Icho Van, tras salir de ‘LCDLFM 2026’: VIDEO

La vida amorosa de Gala Montes ha causado mucha especulación. En los últimos meses, se ha dicho que está en una relación con Emiliano Aguilar. En su momento, ella afirmó que solo eran amigos. No obstante, recientemente le habría dedicado un mensaje que, para muchos, confirmaría un posible romance entre ellos.

Incluso se dijo que él la apoyó cuando salió de ‘La casa de los famosos México 2026’. En medio de todo esto, se filtraron imágenes de la actriz junto a su exnovio, Icho Van. A raíz de esto, se ha comenzaro a hablar sobre una aparente infidelidad hacia el primogénito de Pepe Aguilar. Te contamos los detalles.

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Gala Montes y Emiliano Aguilar se han vuelto muy cercanos en los últimos meses / Redes sociales

¿Quién es Icho Van y por qué terminó con Gala Montes?

Icho Van es un contrabajista y mánager con más de 14 años de experiencia. Su nombre se hizo conocido en diciembre de 2024, cuando se confirmó su relación con Gala Montes. En aquel entonces, la actriz mencionó que Van no solo era su pareja, sino que también fungía como su representante.

También declaró que tenían una “relación abierta” y describió al músico como el “amor de su vida”. Su romance fue muy criticado en ese entonces, pues algunos consideraban que él solo estaba con ella por interés.

“Sí ando con el Icho y con más personas. Icho llevamos juntos mucho tiempo. Icho y yo tenemos una relación abierta y desde hace mucho. Estoy con el Icho, es mi mánager, mi cómplice, mi amigo, el amor de mi vida”, declaró.

A principios de este 2026, el propio Icho contó un poco de su noviazgo con la cantante y sostuvo que, pese a todo, las cosas estaban bien entre ellos. Por ello, muchos se sorprendieron cuando Gala empezó a postear fotos con Emiliano Aguilar.

Al cuestionarle sobre Icho, simplemente mencionó que su romance había culminado y que él ya no era su mánager. Cuando salió de ‘La casa de los famosos México’, se manejó la versión de que la producción presuntamente lo contactó para calmarla, pero que ella se habría negado a verlo. Esto jamás se confirmó.

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Gala Montes e Icho Van terminaron hace poco / Redes sociales

Gala Montes captada junto a Icho Van tras salir de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través del canal de YouTube de Kadri Paparazzi, se mostró un video en el que se puede ver a un hombre y a una mujer juntos en una salida nocturna. Según el periodista, serían Gala Montes y su exnovio, Icho Van.

Se puede observar al hombre comprando algunas bebidas alcoholicas y otros insumos: “Mientras unos pensarían que, por la forma en que salió del reality, lo primero sería buscar algo de comer, descansar o simplemente recuperarse, pues están equivocados. Nuestro lente captó a la expareja de Gala Montes entrando a una tiendita cercana y que estaba llevando unas latas de cerveza”, informaron.

También se ve el momento en el que Icho, aparentemente, acompañaría a Gala a recibir a una persona que le lleva las maletas que dejó en el reality hasta la puerta de su casa.

“Nuestra lente registra compras de alcohol. Posteriormente llega la producción a entregarle sus pertenencias. Durante la noche, vuelve a registrarse movimiento alrededor del departamento”. Kadri Paparazzi

Cabe mencionar que, hasta el momento, la joven no ha confirmado o desmentido la noticia. En tanto que los usuarios han dicho que, en caso de ser verdad, Icho solo la estaría “perjudicando”.

Se le cae el teatro a nuestra #GalaMontes, nos quiso ver la cara. @Ichomexicat no es “EX” ni “la quiere tanto”. A una persona q tiene problemas con🌿, no se le “cuida” con🍺 y más.

Esto después de su salida de #LaCasaDeLosFamososMéxico

¡Ese miserable es su mayor desgracia!🌿🍺 pic.twitter.com/4zklONS2na — Danny ✨ (@DannyRirri) September 10, 2026

¿Por qué Gala Montes e Icho Van terminaron su relación?

Hace algunas semanas, Gala Montes habló de su ruptura con Icho Van. Si bien dijo no querer entrar en detalles, dejó ver que las cosas no terminaron bien. Y es que dejó claro que ni siquiera eran amigos.

“Lo que sí les puedo decir es que no es mi amigo. Me dijo: ‘Nunca vas a encontrar a nadie como yo’ y yo de: ‘Esa es la idea’. Problemas de comunicación, muchas cosas. No me llenaba, ya quería ser libre”, manifestó.

También aseguró que “no lo extrañaba” y que era muy feliz. De igual manera, sostuvo que él jamás se encontrará a una persona tan “maravillosa” como lo es ella.

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