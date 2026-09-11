“¿Quién es Gema?”: Lidia Ávila lanza dardo contra la actriz mientras elogia a Mariana en ‘LCDLFM 2026’: VIDEO

El pleito entre Mariana y Gema Garoa en ‘La casa de los famosos México’ está que arde incluso fuera del reality, y en esta ocasión es Lidia Ávila, excompañera de Mariana, quien se vio involucrada al destacar la participación de su amiga, lanzando contundente mensaje en contra de Gema Garoa.

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Lidia Ávila apoya a Mariana en su participación en LCDLFM. / IG

¿Qué dijo Lidia Ávila de la participación de Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Lidia Ávila se deshizo en halagos para Mariana, quien continúa como una de las habitantes de ‘La casa de los famosos México’, aunque revela que habría sido ella la que aconsejara a la integrante del ‘cuarto Malibú’ de no entrar a este reality.

Gema Garoa explota en La casa de los famosos México 2026 vs. Mariana. / Redes sociales

“Mariana ha sido una valiente y una guerrera. Cuando me dijo que iba a entrar a ‘La casa’ yo le dije “¡no entres por favor!”, pero bueno ella lo decidió así y yo como su amiga y familia la apoyo y lo ha hecho bien y es muy valiente”. Lidia Ávila

Ávila aseguró además que Mariana ha sabido mantenerse en calma a pesar de las presiones del reality, pues no ha mostrado esa parte de su personalidad que puede llegar a ser explosiva: “No ha explotado como es ella ¿eh? Ha aguantado como las machas, yo creo que lo hace por sus hijos y por toda la gente que tiene afuera”.

“Definitivamente mi amor y mi cariño para ella y espero que salga todo bien de ese proyecto”, agregó Lidia Ávila.

Amé!!! ¿Quién es Gema? Jajaja porque si no fuera por Karina, la muchacha esa no hubiera figurado en absoluto.

Te amo Lidia! Como siempre una reina#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4

VOTA POR MARIANA https://t.co/3ZwLGaNCim — ✨MARIAN.CAS✨ (@Anairam_C7) September 10, 2026

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Lidia Ávila defiende a Mariana de Aldo Rendón y Gema Garoa

Además de elogiar la participación de Mariana en el reality de Televisa, Lidia Ávila, según redes, habría dado una ‘cachetada con guante blanco’ a ‘las Hienas’, Aldo Rendón y Gema Garoa.

En primer lugar la cantante fue tajante al mencionar que no tenía que dar ninguna opinión sobre la manera en la que Aldo Rendón se refería a Mariana, pues son comentarios que “no vienen al caso y que no me merecen ninguna opinión”, además de que aseguró que no conoce al famoso stylist.

Respecto a la supuesta relación laboral entre Rendón y OV7, Lidia Ávila compartió que fue fugaz, pues incluso recuerda vagamente que en aquellos días cuando solicitaron los servicios de Aldo, él solamente les proporcionó algunos conjuntos de ropa y fueron ellos quienes eligieron qué y cómo usar la ropa.

Aunque sin duda lo que más sorprendió en esta entrevista fue la manera en la que Ávila se refirió a Gema Garoa, cuestionando su relevancia dentro del proyecto televisivo al desconocerla completamente: “¿Quién es Gema? Perdón es que no la conozco, no te sé decir” respondió luego de ser cuestionada por el comentario que la actriz habría lanzado en contra de Mariana diciendo que su vestido estaba “naco”.

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Aldo Rendón se encuentra enfocado en su salud / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón de las declaraciones de Lidia Ávila a favor de Mariana?

Actualmente Aldo Rendón se encuentra enfocado al cien por ciento en su recuperación, no obstante, los internautas están esperando que el estilista de las celebridades salga a responder a la OV7, ¿están listos para la guerra de declaraciones?