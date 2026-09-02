¿Aldo Rendón y Mariana formaron alianza en ‘LCDLFM 2026’? Ella admite que “tenían un juego claro” VIDEO

Para nadie es un secreto que Aldo Rendón y Mariana tenían una fuerte rivalidad en ‘La casa de los famosos México 2026’. Es por ello que muchos se sorprendieron con las declaraciones que dio la cantante tras la salida del asesor de imagen. Y es que, para muchos, habría admitido que su enemistad fue parte de una estrategia que ambos organizaron previo a su ingreso. Te contamos qué dijo.

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Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón y Mariana se pelearon en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Previo al estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’, Aldo Rendón declaró que Mariana le caía muy mal, ya que, presuntamente, se portó muy payasa y grosera cuando la conoció. Durante su estancia, han protagonizado algunas discusiones.

No obstante, las cosas escalaron en los últimos días. El influencer y Gema Garoa criticaron el vestido que la artista usó durante la gala de eliminación. Ambos la tacharon de tener “mal gusto” y aseguraron que su vestimenta era “corriente”.

Aunado a esto, Aldo se molestó con ella luego de que intercambiara el 40% del presupuesto semanal por la inmunidad. Dijo que, a su consideración, era algo “injusto” para el resto de los habitantes, pues no sabían si podrían ganar el presupuesto completo la siguiente semana.

Previo a abandonar el show, Rendón acordó con Garoa que tratarían de ignorar a la exintegrante de OV7. Tomó la decisión bajo el argumento de que no quería darle “foco”.

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Aldo Rendón y Mariana se pelearon en La casa de los famoso México 2026 / Redes sociales

La supuesta alianza entre Aldo Rendón y Mariana en ‘La casa de los famosos México 2026’

En una conversación con Brianda Deyanara, Mariana abordó el tema de la salida de Aldo Rendón. Lo que llamó la atención es que dijera que ambos acordaron “aguantar” los ataques que se hicieran entre ellos. Señaló que este pacto se hizo previo al estreno del show.

“El juego que yo traía con Aldo era muy claro. Los dos dijimos: ‘Te aguantas, me aguanto’, pero así, hablado de frente. Desde antes de entrar, (me dijo): ‘Tú me caes gorda, ¿te aguantas lo que diga?’ y yo le dije: ‘Órale, me aguanto. Te aguantas lo que te responda’. No nos conocíamos, pero ¿le entras al toro? Porque hay otros que no se aguantan”. Mariana

También mencionó estar molesta de que otras personas quisieran “meterse en su juego” y hablaran “cosas feas a sus espaldas”. No obstante, resaltó haber decidido ignorar a estos participantes, ya que no pueden “aportar cosas bonitas” a su vida.

Las declaraciones de la cantante dieron mucho de qué hablar. Si bien algunos aplaudieron que ambos hablaran “de frente”, otros consideran que hicieron una “estrategia” antes de entrar, algo que no es bien visto y, hasta donde se sabe, estaría prohibido.

Hasta el momento, Aldo no ha dado declaraciones tras abandonar el proyecto. En tanto que el tema sigue generando conversación en redes sociales.

Ahora dice Mariana que ella y Aldo tenían un acuerdo desde afuera para tirarse con todo, ya no sabe ni que decir esta señora para caer bien.



Ya nadie le cree nada, lo que es a 🥚 ser el centro de atención. 🙄 😒 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/3lCh3khCdd — Julio Núñez (@julioamx) September 2, 2026

¿Por qué Aldo Rendón salió de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace ya varios días, se venía poniendo en duda el estado médico de Aldo Rendón. El propio influencer llegó a contar que padecía la enfermedad de gota, una forma común y dolorosa de artritis inflamatoria causada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones.

Por otra parte, se reportó que, presuntamente, fue atendido por una ambulancia. La información jamás se confirmó. En redes sociales, los internautas se dijeron preocupados por sus ojos amarillos, por lo que se especuló que podría tener problemas en el hígado.

Justo en la gala del pasado 1 de septiembre, Rendón abandonó el reality. Argumentó que tenía una enfermedad “reversible”, pero que debía tomar tratamiento de forma inmediata. Se desconoce si otro famoso tomará su lugar.

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