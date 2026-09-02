¿Aldo Rendón se puso mal por la discusión con Mariana? Así fueron sus últimos momentos en LCDLFMX 2026

Aldo Rendón abandonó de manera sorpresiva la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, debido a un fuerte problema de salud que tiene que atender.

La noticia entristeció a todos los habitantes de la casa, que de inmediato ya lamentaban su salida, pues tan solo momentos antes de el anuncio, aún estaba involucrado en la competencia.

Los último días de Aldo en la casa se caracterizaron por la polémica y tensiones entre él y Mariana. ¿Cómo fueron esos últimos momentos? Te contamos.

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Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México’ 2026?

El stylist abandonó la competencia debido a un problema de salud que, por recomendación médica, debe atender de inmediato.

Durante su despedida de la casa, Aldo comentó que se trata de un problema reversible y aseguró que él “está bien”; sin embargo, explicó que la dinámica del tratamiento que requiere no es compatible con la logística del reality, por lo que tomó la decisión de abandonar la competencia.

Hasta el momento, no se ha revelado cuál es el padecimiento que actualmente enfrenta Aldo. No obstante, durante su estancia en el reality habló sobre un antecedente de salud relacionado con su hígado y la vesícula, que habría sufrido años atrás como consecuencia de una etapa de consumo excesivo de alcohol.

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Así fue la despedida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México’ 2026

Durante la gala del martes 1 de septiembre, Galilea Montijo sorprendió a los habitantes al aparecer como conductora, algo que de inmediato levantó sospechas entre ellos. Sin embargo, ninguno imaginaba que su presencia estaría relacionada con la noticia que cambiaría por completo el rumbo del programa.

Hacia el final de la gala, Galilea cedió la palabra a Aldo, quien brevemente explicó que debía abandonar la casa debido al problema de salud que enfrenta y que necesita atender de inmediato, pues las condiciones y dinámica del reality no eran adecuadas para él en este momento.

La noticia provocó una ola de tristeza entre sus compañeros, quienes no contuvieron el llanto y lamentaron su partida. Posteriormente, todos se levantaron para abrazar a Aldo y acompañarlo hasta el jardín, donde, entre lágrimas y muestras de cariño, lo despidieron mientras abandonaba la casa.

“Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí... No puedo estar saliendo y regresando a hacérmelo.” Aldo Rendón

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Aldo Rendón

¿Peleado con Mariana? Así fue la última gala de Aldo Rendón en LCDLFM 2026

Gran parte del contenido que Aldo protagonizó durante sus últimos días en la casa estuvo relacionado con las diferencias que mantenía con Mariana, y durante su última gala no fue la excepción.

Durante la ‘Noche de cine’, se proyectaron escenas en las que Aldo y sus amigos hablaban sobre Mariana, así como las respuestas que ella daba ante sus comentarios, avivando nuevamente la rivalidad entre ellos.

En las declaraciones mostradas en la sala de cine, Gema y Aldo aseguraban que Mariana buscaba llevarse con ellos, mientras que también señalaban que no les importaba la opinión que ella tuviera sobre su grupo de amigos.

Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Por su parte, Aldo llegó a llamar “arpía” a Mariana por algunas de sus conductas dentro del reality y también cuestionó su decisión de tomar la inmunidad a cambio de un porcentaje del presupuesto destinado a todos los habitantes.

“Si de verdad tiene los hu...os de ser tan salsita, que sea salsita. Yo, al menos, soy una arpía cuando quiero, con quien quiero y con quien se lo merece... Ahí está la arpía.” Aldo Rendón

Sin embargo, pese a las diferencias y al pleito que protagonizaron dentro del juego, Mariana despidió a Aldo Rendón con un abrazo y muestras de cariño, dejando ver que los conflictos de la competencia no necesariamente afectan su relación fuera de la dinámica del reality. En ese momento, el famoso tampoco mostró molestias en su salud tras su pleito con la cantante.

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