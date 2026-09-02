¿Yanet García regresa a ‘LCDLFM 2026’? Tomaría el lugar de Aldo Rendón tras su salida del reality, aseguran

El pasado martes 1 de septiembre, Aldo Rendón abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’. La explicación fue que debía tomar tratamiento médico por una seria enfermedad. Ante esto, el público se quedó con la duda sobre si alguien ocupará su lugar.

En las últimas horas, se ha reportado que Yanet García, quien salió la semana pasada, podría sustituirlo. Esto es todo lo que se sabe hasta el momento.

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Aldo Rendón deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Desde hace ya varias semanas, se venía especulando sobre el estado médico de Aldo Rendón. Incluso se llegó a decir que presuntamente había sido atendido por una ambulancia durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Por otra parte, el público notó que tenía los “ojos amarillos”. Algunos usuarios señalaron que, al parecer, esto sería un claro signo de que tenía algún problema en el hígado. Esto jamás fue confirmado. Lo único que se supo por boca del propio Aldo es que estaba lidiando con la enfermedad de gota.

Casi al final de la gala del pasado 1 de septiembre, el asesor de imagen explicó sus motivos por los que debía abandonar el proyecto. Entre lágrimas, resaltó que era por un tema médico que, si bien “era reversible”, debía ser atendido de forma inmediata.

Por supuesto, las teorías no faltaron. El periodista Javier Ceriani reportó que el verdadero motivo había sido la funa constante que habría estado recibiendo el influencer por sus comentarios controversiales.

“Última Hora. ¡Televisa se saca del medio al nuevo ‘Adrián Marcelo’ y el temor de perder sponsors! ¡No es un tema de salud! ¡Es una orden por presión!”, reportó. En redes sociales, también se ha especulado que todo se debió a que, en su momento, jugó con la ouija dentro del show.

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Teoría sobre la salida de Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Yanet García regresaría a ‘La casa de los famosos México’ tras salida de Aldo Rendón, dicen

Ante la salida de Aldo Rendón, muchos usuarios comenzaron a pedir el regreso de Yanet García a ‘La casa de los famosos México 2026’. Recordemos que la llamada ‘Chica del clima’ salió del reality luego de ser considerada como una de las habitantes “más muebles”, es decir, que no aportaba nada en el show.

Algunos creen que la expulsión de García fue “injusta” y hasta “planeada por la misma producción”. Esto último habría sido confirmado por la propia familia de la presentadora. Según el periodista Gabo Cuevas, la hermana de Yanet, supuestamente, le comentó que la producción le avisó sobre la expulsión de la celebridad horas antes de que ocurriera.

Si bien la producción no ha emitido comentario sobre lo que pasará ahora que Aldo dejó la competencia, ha comenzado a circular la versión de que García podría tomar su lugar. Lo que reforzó la especulación fue que, durante un reciente en vivo, Marie Claire Harp, colaboradora del show, planteó esta posibilidad.

Pese a esto, hay varios que creen que no sería posible. Argumentan que faltan unas pocas semanas para que el reality termine, por lo que “no tendría mucho sentido”. También han destacado que, de ser verdad, Yanet volvería con “ventaja”, ya que tiene “mucha información de afuera”.

¿Yanet García confirma su regreso a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, Yanet García no ha confirmado ni desmentido si realmente tomará el lugar de Aldo Rendón, quien, al menos de forma oficial, abandonó ‘La casa de los famosos México 2026’ por temas de salud.

La mayoría de sus fans considera que no debería entrar al proyecto nuevamente, pues su salida habría sido un “supuesto fraude”. Cabe mencionar que, pese a todo, García ha dejado claro que no está molesta con su eliminación y hasta se dijo agradecida por la oportunidad.

Si bien admitió haberse sentido sorprendida en ese momento, dijo aceptar lo ocurrido. Incluso se le ha visto en las galas dando su opinión sobre los habitantes que quedaron en ‘La casa’.

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