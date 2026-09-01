Tunden a Shanik por tocarle el “derrier” a Yanet García y la tachan de acosadora, ¿la conductora reaccionó? VIDEO

Shanik Berman y Yanet García se convirtieron en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzara a circular un fragmento de una entrevista realizada para el pódcast Shanik TV. En las imágenes, la periodista aparece haciendo comentarios sobre el físico de la exconductora de Hoy y posteriormente toca sus glúteos frente a las cámaras. ¿Primero un café no?

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Captura de pantalla

¿Shanik Berman le tocó el derrier a Yanet García? El video que desató la polémica

Durante la conversación en Shanik TV, la periodista abordó distintos temas relacionados con la vida personal de Yanet García, incluida su situación sentimental tras su salida de La casa de los famosos México.

En medio de la charla, la exconductora respondió entre risas que actualmente está “soltera forever”, lo que dio pie a una conversación más relajada sobre los pretendientes y el interés que sigue generando entre sus seguidores.

Posteriormente, Shanik pidió a la modelo que mostrara su figura ante las cámaras y expresó: “Enséñale tus atributos, enséñales. Mira, mira qué cosa, mira qué cosa. Ustedes se mueren de la envidia”. Instantes después, tocó los glúteos de Yanet García, momento que terminó detonando la controversia.

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Yanet García y Shanik Berman

¿Por qué acusan a Shanik Berman de acoso contra Yanet García?

La polémica alrededor de Shanik Berman y Yanet García surgió principalmente por la manera en que ocurrió el contacto físico. Algunos usuarios señalaron que tocar el cuerpo de otra persona durante una entrevista requiere que exista consentimiento, incluso cuando la situación ocurre dentro de un contexto de confianza o humor.

En redes sociales aparecieron comentarios que calificaron el momento como acoso, mientras otros internautas cuestionaron que la conducta de Berman fuera minimizada únicamente por tratarse de una interacción entre dos mujeres.

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¿Yanet García confesó cómo logró uno de los físicos más admirados de la TV y respondió a la polémica con Shanik Berman?

Durante la entrevista, la llamada Chica del Clima reveló que uno de los alimentos que no puede faltar en su dieta es el camote, al que atribuye parte importante de sus resultados físicos. “Es muy bueno el camote, de verdad”, comentó al hablar sobre su rutina alimenticia.

La declaración dio pie a una broma por parte de Shanik Berman, quien respondió: “Ay, con razón te dicen: comió camote”. Aunque el comentario provocó risas en el momento, más tarde quedó opacado por la controversia que generó el contacto físico entre ambas frente a las cámaras.

Hasta ahora, Yanet García no ha respondido públicamente a las acusaciones que algunos usuarios lanzaron contra Shanik Berman tras la difusión del video. La modelo tampoco ha señalado que se sintiera incómoda o que considerara inapropiada la interacción ocurrida durante la entrevista.