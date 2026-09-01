¿Diego de Erice humilló a Yanet García en vivo? Lo tunden por “callarla” en plena gala de La casa de los famosos México

La polémica volvió a rodear a La casa de los famosos México 2026, pero esta vez el escándalo no ocurrió dentro de la casa, sino durante una de las galas. Diego de Erice se convirtió en blanco de críticas luego de protagonizar un incómodo intercambio con Yanet García, la quinta eliminada del reality, quien regresó a la gala tras su paso por El exilio para hablar sobre lo que ocurre con los habitantes que siguen en competencia.

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Yanet García eliminada por “mueble” / Redes sociales

¿Qué pasó entre Diego de Erice y Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

Todo ocurrió mientras en la gala de La casa de los famosos México 2026 se analizaba la tensión entre Mariana y Gema Garoa, una de las rivalidades que ha generado conversación entre los seguidores del reality. Yanet García fue invitada a compartir su lectura del juego después de haber quedado fuera de la competencia.

La modelo explicó que, desde su perspectiva, Mariana tenía cierta ventaja debido a la información que obtuvo previo a regresar a competencia en El exilio, pues había tenido contacto con elementos externos al encierro y eso podría influir en la manera en que enfrenta el juego.

“Pues yo creo que Mariana, como bien lo mencionas, trae información de afuera, sabe cómo está el juego y justo le estaba diciendo que ya había visto unos videos donde ellos hablan” Yanet García

Sin embargo, antes de que pudiera continuar desarrollando su argumento, Diego de Erice tomó la palabra para hacer una precisión sobre la situación. El conductor dejó claro que, para él, aquella información ya no debía considerarse como un factor vigente dentro de la competencia.

“Ya no trae más información de afuera. Esa ya es historia rebasada y recontada. Ahorita lo que hay es una rivalidad frontal entre estilos” Diego de Erice

¿Yanet García reaccionó al comentario de Diego de Erice en La casa de los famosos México?

Yanet García ya no tuvo oportunidad de responder ni de profundizar en su postura, pues Diego de Erice cambió rápidamente el rumbo de la conversación y dio la palabra a Luis Chaparro para conocer su punto de vista sobre el enfrentamiento. Aunque el intercambio duró apenas unos segundos, el momento no pasó desapercibido para los televidentes, quienes inmediatamente comenzaron a debatir en redes sociales si la intervención del conductor fue una simple aclaración o una forma de frenar la participación de la exhabitante.

Una usuaria escribió: “Qué ped* cómo le habló Diego a Yanet”, mientras que otros comentarios acusaron al presentador de prácticamente haberla “callado” frente a la audiencia.

También hubo quienes señalaron que, independientemente de estar o no de acuerdo con la opinión de Yanet García, el papel de un conductor debería permitir que los invitados concluyan sus ideas antes de intervenir: “Para ser presentador, tu tono deja muchísimo que desear”, escribió otra internauta.

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diego callando a yanet por lo que opino de mariana, pero al borrego no le dijo nada #teamyanet pic.twitter.com/hGHlZQtEEz — natalia ⭑ (@natstovar) September 1, 2026

¿Diego de Erice y Yanet García ya habían tenido otro momento polémico?

Esta no es la primera vez que una interacción entre Diego de Erice y Yanet García genera comentarios entre los seguidores del reality.

Semanas atrás, cuando la modelo fue enviada a El exilio junto a Luis Chaparro y Ese Pérez después de ser señalada por el público como una de las participantes consideradas “muebles”, protagonizó otro momento comentado con el conductor.

En aquella ocasión, Yanet tomó con humor las condiciones del lugar, pero Diego respondió que la situación “no era de risa” y recordó que se trataba de una decisión tomada directamente por la audiencia.

Ese intercambio fue descrito por muchos seguidores como un llamado de atención en vivo en innecesario.

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