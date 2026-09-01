Aldo de Nigris defiende a Mariana Botas tras resurgir su shippeo en LCDLFM: “No merece el hate”

A más de un año de haberse conocido en La casa de los famosos México 2025, el influencer Aldo de Nigris y la actriz y conductora Mariana Botas volvieron a dar de qué hablar en redes sociales. Todo comenzó cuando el regiomontano compartió un video relacionado con su excompañera de reality, un gesto que fue suficiente para que los usuarios revivieran el famoso shippeo que protagonizaron durante su estancia en el programa.

Sin embargo, el regreso de los comentarios sobre una posible relación entre ambos también trajo consigo una nueva ola de críticas contra Mariana Botas, situación que no fue bien recibida por Aldo de Nigris, quien decidió alzar la voz para respaldar públicamente a la actriz.

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¿A Mariana Botas sí le gustaba Aldo de Nigris? Esto dijo sobre el influencer

La polémica volvió a encenderse luego de que resurgiera un fragmento del pódcast Envinadas, donde la actriz y conductora Mariana Botas tuvo como invitada a Wendy Guevara. Durante la charla, la integrante del Team Infierno le preguntó directamente si Aldo de Nigris le gustaba.

La exestrella infantil respondió de forma contundente que no existe un interés romántico hacia el influencer. Sin embargo, también admitió que durante su convivencia en La casa de los famosos México 2025 le parecía un hombre muy atractivo.

Mariana Botas “No lo voy a negar y lo dije en la casa, hay 100 mil videos (...). Te voy a decir una cosa, yo lo dije un día, es que a mí me gustan los hombres rubios, pero este wey está hecho a mano. Ahí está el video, no lo puedo negar y no lo voy a negar. No había forma de no verlo era como ‘qué wey tan guapo’

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Mariana Botas y Aldo de Nigris / Redes sociales, X: @DANIEL58815221

¿Por qué resurgió el shippeo entre Mariana Botas y Aldo de Nigris?

El tema volvió a colocarse entre las tendencias después de que Aldo de Nigris publicara un video en TikTok relacionado con Mariana Botas. En la grabación aparece la actriz en su podcast, mientras que el influencer añadió una frase que llamó inmediatamente la atención de sus seguidores.

El mensaje decía: “Extraño a Marianita”, una expresión que fue interpretada por algunos usuarios como una señal de cariño especial hacia la conductora de Envinadas.

Como ocurrió durante su paso por La casa de los famosos México, las redes sociales se dividieron entre quienes celebraron nuevamente la amistad entre ambos y quienes aprovecharon para retomar las especulaciones sobre un supuesto romance. Esto provocó que Mariana Botas volviera a recibir comentarios negativos por parte de algunos internautas.

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¿Qué dijo Aldo de Nigris sobre las críticas contra Mariana Botas?

Ante la cantidad de reacciones que generó su publicación, Aldo de Nigris decidió aclarar su postura mediante otro mensaje en redes sociales. El influencer aseguró que Mariana Botas no merece ser blanco de ataques cada vez que surge el tema de su amistad.

Además, explicó que desde que terminó La casa de los famosos México 2025 no ha vuelto a encontrarse personalmente con la actriz, aunque sí han mantenido comunicación mediante mensajes.

Aldo de Nigris “A ver, otra vez andan… Mira, anda, tirando porque compartí un video de Mariana Botas. La considero mi amiga, no la he visto desde la casa, pero desde que salí le he mandado mensajes, creo que ella no merece el hate que le llegó, pero cada vez que decía su nombre se me veía la gente encima y ahorita todavía”

Las palabras del creador de contenido fueron aplaudidas por varios seguidores, quienes consideraron que ambos merecen conservar una amistad sin tener que enfrentar constantes señalamientos en redes sociales.

Mariana Botas y Aldo de Nigris se quedaron dormidos muy juntitos en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Aldo de Nigris se enoja por el shippeo con Elaine Haro?

En su mensaje, el influencer también reconoció que parte de la polémica se origina porque algunos usuarios insisten en relacionarlo con otra persona. Aunque evitó mencionar nombres directamente, muchos seguidores interpretaron que hacía referencia a Elaine Haro, con quien también fue vinculado sentimentalmente por los fans.

Aldo de Nigris señaló que compartió el video únicamente porque le guarda cariño y respeto a Mariana Botas como amiga, y no porque exista algún trasfondo romántico. Según explicó, le resulta agotador que cualquier publicación genere discusiones y ataques.

“Compartí un video, pasando un año después de la casa, o sea, lo compartí de corazón, de que ‘Mariana Botas me cae chingón’, y la gente se ataca y se enoja porque no grabo con otra persona, pero ya me tienen hasta la m*dre”. Aldo de Nigris

Por ahora, todo indica que el shippeo entre Mariana Botas y Aldo de Nigris sigue vivo entre los seguidores de La casa de los famosos México 2025, aunque ambos han dejado claro que lo que existe entre ellos es una amistad que continúa dando de qué hablar dentro y fuera de las redes sociales.