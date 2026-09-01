¿Masad Altamimi, tóxico y posesivo? El gesto que tuvo con Brianda Deyanara en LCDLFM 2026
Un gesto de Masad Altamimi con Brianda Deyanara que desató sospechas de celos y una posible actitud posesiva en La casa de los famosos México 2026.
En medio del pleito que involucra a Masad Altamimi y Ese Pérez en ‘La casa de los famosos México’ 2026, el empresario ahora protagoniza una historia romántica dentro del reality.
Se trata de la cercanía que ha tenido con Brianda Deyanara durante los últimos días, misma que ya desató toda una ola de rumores y comentarios entre los seguidores del programa.
Precisamente, un momento en específico llamó la atención del público, pues Masad tuvo una peculiar conducta hacia Brianda que algunos espectadores catalogaron como tóxica y posesiva. ¿Brianda está en peligro? Te contamos qué ocurrió.
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¿Por qué hay shippeo entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara?
El acercamiento de Masad con Brianda ha sido muy obvio durante las últimas semanas de ‘La casa de los famosos México’ 2026. El árabe ha tenido múltiples atenciones con ella, como prepararle comida y postres, bailar juntos durante las fiestas, hacerle bromas y compartir otros momentos que han alimentado la teoría de un posible romance.
Aunque Brianda ha dicho en varias ocasiones que solo son buenos amigos, las acciones de Masad han hecho pensar que sus intenciones podrían ir más allá, algo que incluso sus propios compañeros del reality ya han notado. Prueba de ello fue cuando Yahir le reclamó a Masad por dejar de hacer ejercicio y preferir pasar tiempo con Brianda.
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Masad Altamimi confiesa que se está enamorando de Brianda Deyanara
Después de mucho acercamiento y comentarios que en algún momento parecían ser solo un juego, Masad finalmente expresó sus sentimientos hacia Brianda y confesó que ella le gusta.
Durante una conversación con Yahir en la suite del líder, Masad se sinceró y reveló que realmente siente atracción por Brianda, aunque le da miedo ser rechazado. Además, confesó que se ha detenido debido al supuesto romance que ella tendría con Nicola Porcella, quien además es amigo suyo.
“Pero tengo miedo al rechazo, ¿y si me rechaza? (...) Ella sabe que me gusta, obvio, tiene toda mi atención.”
Ante esta situación, Yahir le aconsejó que le exprese sus sentimientos, siempre y cuando lo que siente por Brianda sea real. El también habitante consideró que esto sería importante, pues ella podría pensar que, por todo lo que Masad dice y hace, simplemente está jugando con ella.
“Si tú, Masad, sientes algo real por ella, ve por ella. Porque cuando uno siente algo real, no lo puedes evitar.”
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¿Masad Altamimi está celoso? Captan video con aparente gesto de celos
Parece ser que los sentimientos de Masad hacia Brianda van en serio y que el empresario quiere estar junto a ella. Durante la gala de eliminación del domingo, un momento no pasó desapercibido y desató los comentarios contra Masad, pues algunos espectadores consideraron que tuvo un supuesto gesto de celos tóxico y posesivo.
Ernesto Laguardia abrazó durante un par de segundos a Brianda, mientras Masad volteó a verlos con una aparente mirada de desagrado. En cuanto Ernesto soltó a Brianda, Masad se acercó a ella y le dio un apretón en el brazo, lo que algunos interpretaron como una muestra de molestia por el acercamiento entre ambos.
Sin embargo, la situación quedó ahí y, hasta el momento, no ha habido otras muestras de una conducta similar ni señales de que Brianda se encuentre en peligro o haya pedido ayuda. Incluso, Brianda se sinceró sobre el accidente que la dejó en coma hace algunos años. ¿Será que el romance entre Masad y Brianda llegará a más?
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