¿El ‘Borrego’ Nava fuera de La casa de los famosos México 2026? ¡Panelista sufre aparatosa caída en foro! VIDEO

La gala de eliminación del domingo 30 de agosto en La casa de los famosos México 2026 no solo terminó con la salida de Luis Chaparro del reality, pues también la aparatosa caída del ‘Borrego’ Nava terminó llamando la atención en redes sociales. ¿Se lastimó gravemente?

Luis Chaparro fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos México

¿Cómo fue la caída de Juan Carlos ‘Borrego’ Nava en La casa de los famosos México 2026?

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava protagonizó un inesperado momento durante la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, luego de perder el equilibrio y terminar en el suelo frente a las cámaras.

El ‘Borrego’ se encontraba preguntando a los invitados a la gala por el peor nominado durante el posicionamiento (el que habló menos o mal), y mientras recolectaba opiniones, surgió la dramática caída que alarmó a todos los presentes en el lugar.

La caída quedó registrada en video y posteriormente fue publicado por el mismo conductor y comediante, mientras varias personas comienzan a preguntarle por su estado, así como su rápida reacción para ayudarlo. ¿Terminó herido?

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Juan Carlos ‘Borrego’ Nava sufrió una caída / Redes sociales

¿Juan Carlos ‘Borrego’ Nava fuera de La casa de los famosos México 2026 tras sufrir caída?

Después de la caída de Juan Carlos ‘Borrego’ Nava lo primero que sorprendió fue la forma en la que se levantó, así como la manera en que abordó el curioso momento en redes, ya que decidió tomarlo con humor.

La grabación fue publicada con el siguiente mensaje:

Azotó la res, jajaja. Qué mega madra*o me puse. Juan Carlos ‘Borrego’ Nava

De esta manera Nava desestima haber sufrido alguna lesión de consideración. Tras levantarse, no mostró señales evidentes de dolor y continuó participando en la gala, por lo que el programa siguió con normalidad.

Hasta el momento, el conductor tampoco ha señalado que haya sufrido alguna lesión derivada del accidente, y tampoco se sabe que su permanencia en el reality esté comprometida.

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¿Quiénes son los panelistas de La casa de los famosos México 2026?

La casa de los famosos México 2026, además de Galilea Montijo como conductora, tienen un importante elenco de panelistas, uno de ellos es el ‘Borrego’ Nava, quien realiza análisis y algunos comentarios sobre el desempeño de los habitantes.

A lo largo de esta temporada, estos son algunos de los panelistas que han estado presentes en las galas:



Juan Carlos ‘Borrego’ Nava,

René Franco,

Mariana Echeverría,

Andrea Escalona,

Jessie Cervantes,

Pablo Chagra y

Cynthia Urías.

La salud del ‘Borrego’ Nava también preocupó recientemente, pues una parálisis facial le causó serios problemas hace apenas unas semanas.

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