La casa de los famosos 2026: Filtran al presunto ganador del reality, ¡un panelista lo habría destapado! VIDEO

El próximo 11 de junio será la gran final de La casa de los famosos 2026, misma que ha sido víctima de presuntas filtraciones, las cuales, indicarían a los finalistas y ganador del reality. A esto, se suma una reciente declaración hecha por una panelista del programa. ¿Quién ganaría?

La casa de los famosos 2026: ¿Quién ganará según filtración? / Redes sociales y canva

¿Quiénes fueron todos los participantes de La casa de los famosos 2026?

La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo ha tenido peleas, discusiones, aún cuando comenzó a generar dudas desde un comienzo, ya que internautas aseguraban que no había celebridades “de peso” para una edición exitosa.

Además de las celebridades que entraron desde un principio, se unieron otras más a lo largo del reality. Aquí la lista completa de famosos que participaron en este 2026:



Kenny Rodríguez Celinee Santos Horacio Pancheri Josh Martínez Fabio Agostini Stefano Piccioni Yordian Martínez Curvy Zelma Luis Coronel Verónica del Castillo Jeni de la Vega (eliminada) Sandra Itzel (eliminada) Lorena Herrera (eliminada) ‘El Divo’ (eliminado) Kenzo Nudo (eliminado) Laura González (eliminada) Laura Zapata (eliminada) Lupita Jones (eliminada) Sergio Mayer (eliminado) Oriana Marzoli (expulsada) Zoe Bayona (eliminada) Vanessa Arias (eliminada) Julia Argüelles (eliminada) Kunno (eliminado) Jailyne Ojeda (eliminada)

Solo 10 quedan en competencia, pero uno solo se llevará el gran premio de 200 mil dólares.

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Participante de La casa de los famosos 2026 acusada de maltrato a su madre / Redes sociales

¿Panelista de La casa de los famosos 2026 filtró el nombre del ganador del reality?

Tras la reciente eliminación de Caeli en La casa de los famosos 2026, una polémica se asomó en el reality de Telemundo, luego de que un video “detrás de cámaras” mostrara el momento en el que hablan de una posible ganadora.

En dicho clip aparece Yina Calderón, actual panelista del programa, platicando con Caeli. La plática parece ser en un momento de pausa comercial, pero presuntamente desconocían que estaban grabando.

Según lo dicho por varias páginas, se escucha a Yina decir que Celinee será la ganadora, pero William Valdés (conductor del pódcast del reality) nota que hay una cámara y con “gestos”, trata de explicar a Yina que están siendo grabados:

A solo 10 días de la final, ya parece más que cantado que quieren hacer ganar a Celinee. La prueba está en este video: Yina le dice a Caeli que va a ganar Celinee, y William, al notar que están grabando, hace la señal. Ahí Yina intenta arreglarlo diciendo “o Fabio”, pero ya era tarde. X: ZoeNB2

Cabe destacar que tanto Celinee, como Fabio, son los dos favoritos para quedarse con el título de esta sexta temporada, información que está respaldada por encuestas en redes sociales y otras plataformas digitales.

Hasta el momento, la producción del programa no ha hecho comentarios al respecto, ni tampoco ha negado la existencia de este video.

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A solo 10 días de la final, ya parece más que cantado que quieren hacer ganar a Celine.

La prueba está en este video: Yina le dice a Caeli que va a ganar Celine, y William, al notar que están grabando, hace la señal. Ahí Yina intenta arreglarlo diciendo… pic.twitter.com/5lir9TaxHs — Zoe (@ZoeNB2) June 2, 2026

¿Por qué acusan a Celinee Santos de “robamaridos”?

El lunes 18 de mayo se confirmó que, Jeni de la Vega, fue la décimo tercera eliminada de La casa de los famosos Telemundo, pero su llegada fue polémica. Durante su participación en el reality, protagonizó varios enfrentamientos con Celinee Santos, por lo que, tras abandonar la competencia, decidió pronunciarse sobre ella.

La exnovia de Eleazar Gómez afirmó que su excompañera no tenía autoridad para señalar ni emitir juicios sobre otras personas, especialmente porque, según sus declaraciones, habría sido la tercera en discordia dentro de un matrimonio:

Tiene su historia. Ya a la Celinee le salió que anda con un casado. Que no me venga a decir a mí cosas porque todas tenemos cola que nos pisen. Jeni de la Vega

Aunque esto no se ha confirmado, muchos recordaron que tiempo atrás surgieron señalamientos que vinculaban, presuntamente, a Celinee con el matrimonio de un político en su ciudad natal, Santo Domingo.

Pese a que dichas acusaciones nunca fueron comprobadas ni confirmadas, muchas personas han confirmado que Celinee Santos presuntamente sí es una “robamaridos” y es un título que tal vez no pierda.

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