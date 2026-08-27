Galilea Montijo rompe el silencio sobre la polémica con Yanet García en LCDLFM 2026: “Nunca les damos gusto”

La salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026 ha resultado muy controversial y sigue dando de qué hablar con cada nueva declaración que surge.

Los comentarios de Galilea Montijo sobre Yanet, luego de que fuera eliminada tras ser señalada como la “mueble” de la casa, dividieron opiniones en redes sociales. Incluso, algunos internautas aseguraron que detrás de las declaraciones de la conductora existía un problema personal con la presentadora.

Después de varios días de críticas y especulaciones, Galilea Montijo finalmente habló sobre lo que está sucediendo y aclaró su postura respecto a la polémica con Yanet García.

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Yanet García / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Yanet García de La casa de los famosos México 2026?

La eliminación de ‘la chica del clima’ del reality fue muy inusual, pues se dio de una forma completamente diferente a la dinámica clásica de eliminación.

A través de una votación, el público debía decidir quiénes eran los “muebles” de la casa, es decir, aquellos habitantes que estaban menos involucrados en la competencia y no daban suficiente contenido. Dicha votación llevó a Luis Chaparro, Ese Pérez y Yanet García a ‘El exilio’.

El martes 27 de agosto se llevó a cabo una gala de eliminación sorpresa, en la que los habitantes debían votar por el “mueble” que querían que regresara a la casa.

Ese Pérez y Luis Chaparro fueron los elegidos para regresar a la competencia tras acumular la mayor cantidad de votos, lo que dejó a Yanet García fuera del programa.

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Yanet García fue enviada al exilio por ser “mueble” / Redes sociales

¿Qué dijo Yanet García en la quinta gala de nominación?

Yanet estuvo presente en la gala de nominación, ahora en calidad de exhabitante, y durante su participación habló acerca de su eliminación del reality.

La también influencer agradeció el apoyo que recibió del público durante su estancia en el programa y reconoció que no esperaba que su salida se fuera a dar de esa forma, pues en un reality donde la última palabra la tiene el público, en su caso considera que no fue así.

“Fue una eliminación muy diferente, que no me esperaba porque, como lo dicen aquí, ‘el público tiene la última palabra’ y en esta ocasión, en mi caso, no fue así” Yanet García

Ante esta declaración, Galilea Montijo intervino para intentar aclarar que el público sí tuvo injerencia en su eliminación, pues fue precisamente la audiencia la que votó para catalogarla como uno de los “muebles” de la casa.

“La decisión sí fue compartida. Tres de todos los habitantes fueron orillados al exilio por él público y luego los compañeros les fueron dando votos” Galilea Montijo

Sin embargo, Yanet se mantuvo firme en su postura y, aunque aceptó que esa parte de la dinámica sí dependió del público, recalcó que la decisión final sobre quién regresaba a la competencia estuvo en manos de sus compañeros.

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Galilea Montijo y Yanet García / Redes sociales

¿Galilea habló mal de Yanet García? La conductora habla de la polémica

Galilea asistió a un evento con fans, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación, quienes no dudaron en preguntarle acerca de lo que está sucediendo con Yanet García.

Primero, aclaró que sus declaraciones sobre que prefería ser la primera en salir antes que ser llamada “mueble” se referían a los tres participantes que fueron enviados a ‘El exilio', y que en ningún momento estaba hablando directamente de Yanet.

Ante las críticas de quienes aseguran que en la eliminación de Yanet no se respetó la decisión del público, la conductora explicó que fue precisamente la audiencia la que votó para considerar a los tres participantes como “muebles”. Posteriormente, fueron sus propios compañeros quienes tomaron la decisión de quién regresaba a la casa, por lo que, según Galilea, la producción no tuvo nada que ver con la salida de Yanet.

“Cuando yo dije eso, nunca me referí a Yanet (...) Yo hablaba pero de los tres... yo no la saqué, la sacaron sus propios compañeros y el público orilló a los tres que consideraban muebles” Galilea Montijo

En medio de sus declaraciones, Galilea lanzó un comentario que llamó especialmente la atención al asegurar que “con nada le dan gusto” al público, en referencia a las críticas que ha recibido la dinámica del reality.

“El público mandó a los tres, ¿ves como nunca les damos gusto?” Galilea Montijo

Finalmente, respecto al hate que está recibiendo, la conductora aseguró que ya está acostumbrada a que esto suceda y consideró que, de cierta manera, es una señal de que el público está al tanto de lo que ocurre dentro de la casa, algo que para ella es positivo.

“Estamos acostumbrados, es parte del show... Eso quiere decir que están viendo la casa, que les está gustando...” Galilea Montijo

Galilea Montijo dejó claro que no existe ninguna diferencia personal con Yanet García. Ahora queda la duda: ¿será que ‘la chica del clima’ responderá nuevamente a sus declaraciones?

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