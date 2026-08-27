Niurka lanza fuerte acusación contra Galilea Montijo: “Me deseó el mal” y asegura que su padrino murió

Luego de que Niurka Marcos aseguró que los problemas de salud de Yolanda Andrade podrían estar relacionados con brujería, la vedette volvió a generar polémica y esta vez apuntó directamente contra Galilea Montijo. Durante una entrevista sin filtros, la cubana afirmó que la conductora de “Hoy” y “La casa de los famosos México” practicaría la santería lejos del ojo público y sostuvo que, según su versión, un supuesto acto en su contra terminó teniendo consecuencias para el entorno espiritual de la presentadora.

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Niurka y Galilea Montijo en pleito / Instagram

¿Qué dijo Niurka sobre Galilea Montijo en el pódcast El Grito de la Llorona?

Niurka Marcos fue invitada al pódcast “El grito de la llorona”, conducido por Alain Luna, donde habló abiertamente de su fe yoruba y de cómo asegura no necesitar desear el mal a nadie que la haya perjudicado en su carrera artística.

“Yo no necesito desear el mal, porque nací con un ángel, un aura, una luz, una transparencia en mi alma que todos los que me han jodido lo han pagado solito, sin yo mover un dedo”, declaró la cubana durante la conversación con el conductor.

Fue en ese contexto donde, sin que se lo preguntaran directamente, Niurka introdujo el nombre de Galilea Montijo y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales por lo fuerte de su contenido y la persona a la que señalaba.

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¿Qué relación hace Niurka entre Galilea Montijo y la muerte de un padrino santero?

De acuerdo con el relato de Niurka, Galilea Montijo le habría deseado el mal en algún momento, y ese supuesto deseo negativo se habría revertido contra la propia conductora

“Me deseó mal Galilea Montijo... y se murió su padrino (santero)... lo que ella me deseó a mí” Niurka

Es importante señalar que se trata de una versión personal de Niurka, sin que exista una confirmación pública de Galilea Montijo sobre haber deseado algún mal a la cubana, ni una relación médica o comprobada entre ese supuesto deseo y el fallecimiento mencionado.

Este tipo de señalamientos no son nuevos entre ambas figuras: desde hace algunos años, Niurka ha insistido públicamente en que Galilea Montijo practicaría la santería y que existiría una tensión de fondo entre ellas, algo que la conductora de Televisa nunca ha confirmado ni desmentido a profundidad.

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¿Galilea Montijo practica la santería en secreto? Esto asegura Niurka

Más allá del episodio del supuesto padrino, Niurka fue cuestionada sobre por qué, según ella, Galilea Montijo ocultaría su fe yoruba ante el público. La respuesta de la vedette apuntó directamente a un tema de imagen pública.

“Le tiene miedo al hate y a la funada”, respondió Niurka, sugiriendo que la conductora prefiere mantener en privado una práctica religiosa por temor a la reacción de la audiencia y de la crítica en redes sociales hacia ese tipo de creencias.

Sin embargo, la cubana fue más allá al advertir sobre lo que, desde su perspectiva como practicante, representaría negar o esconder este tipo de fe: “No puedes pedirle beneficio a tus santitos, a tus espíritus, a su poder. No puedes beneficiarte de su poder y esconderlos porque te da vergüenza decir que eres santera”, sentenció.

Las declaraciones de Niurka Marcos no tardaron en generar reacciones divididas en redes sociales, donde una parte de los usuarios recordó que este no es el primer señalamiento que la vedette hace sobre las presuntas creencias religiosas de Galilea Montijo.

Hasta el momento, Galilea Montijo no se ha pronunciado públicamente sobre estas más recientes declaraciones de Niurka. La conductora de “Hoy” tampoco ha confirmado ni negado en el pasado, los rumores que la vinculan con la práctica de la santería.