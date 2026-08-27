¿La enfermedad de Yolanda Andrade fue provocada por brujería? Niurka lanza polémica teoría sobre su salud

La salud de Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que Niurka compartiera una polémica opinión sobre los padecimientos que enfrenta la conductora. La vedette cubana, quien se ha declarado públicamente practicante de la santería yoruba, aseguró que detrás de la enfermedad de la presentadora podrían existir factores relacionados con energías, karma o incluso un supuesto trabajo de brujería. Sus declaraciones revivieron antiguas confesiones de la propia Yolanda, quien años atrás admitió que llegó a pensar que alguien le había hecho un hechizo.

Lee: Marilé cuida a Yolanda Andrade por agradecimiento y lanza mensaje: “El que cuida se enferma... voltéense a ver”

¿Qué dijo Niurka sobre la enfermedad de Yolanda Andrade y la supuesta brujería?

La salud de Yolanda Andrade ha generado preocupación durante los últimos años debido a los diversos diagnósticos que ha enfrentado. Ahora, las declaraciones de Niurka volvieron a poner el tema bajo los reflectores al asegurar que la situación podría tener una explicación espiritual.

Durante un encuentro con medios de comunicación, la vedette fue cuestionada sobre el delicado estado de salud de la conductora y respondió desde su visión personal y sus conocimientos relacionados con la santería.

“Sí, creo que es mucho de ahí. De su energía, de su mente, de lo que ella traía guardado. De lo que ella se permitió ver y no levantar la voz”, comentó Niurka cuando le preguntaron si creía que las enfermedades de Yolanda Andrade podían estar relacionadas con algún tipo de “trabajo” o brujería.

La declaración rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, especialmente porque no es la primera vez que se relaciona el nombre de Yolanda Andrade con este tipo de teorías.

Mira: Yolanda Andrade contra Victoria Ruffo tras comentarios sobre hija de Eugenio Derbez: “Habla de tus otros hijos”

¿Yolanda Andrade ya había hablado de supuesta brujería en su contra?

Mucho antes de las recientes declaraciones de Niurka, la propia Yolanda Andrade sorprendió al revelar que varias personas le habían asegurado que era víctima de brujería.

Fue en 2023, cuando comenzaban los problemas de salud que cambiarían su vida, que la conductora compartió públicamente las inquietudes que surgieron alrededor de sus síntomas y de los diagnósticos que estaba recibiendo.

“Me empezaron a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, un hechizo’. ¿Qué tuve que hacer yo como para que alguien deseara mi muerte?”. Yolanda Andrade

Incluso aseguró que sospechaba de quién podría estar detrás de esos presuntos trabajos, aunque prefirió no revelar nombres. En aquel momento comentó que había pedido a esa persona que la dejara tranquila.

“Yo no creía. Hay cosas que cuestan trabajo creer, pero no quiere decir que no existan”, expresó la conductora, añadiendo una de las declaraciones que más llamó la atención de sus seguidores: “Conocí a una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso”.

Aunque Yolanda nunca presentó pruebas ni señaló directamente a alguien, aquellas palabras alimentaron las especulaciones que siguen apareciendo cada vez que se habla de su estado de salud.

Yolanda Andrade / Clasos/Instagram: @yolandaamor

¿Qué enfermedades tiene Yolanda Andrade y cómo han afectado su vida?

Más allá de las teorías sobre energía, karma o brujería, lo cierto es que Yolanda Andrade enfrenta diversos problemas de salud que han sido confirmados públicamente por ella misma y sus médicos.

Uno de los primeros diagnósticos que dio a conocer fue un aneurisma cerebral, una condición que le provocó complicaciones importantes, entre ellas episodios de fotofobia, mareos y fuertes dolores de cabeza.

Posteriormente confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular voluntario. Este padecimiento ha impactado directamente en aspectos como el habla y la movilidad.

Además, también se informó que enfrenta neuralgia del trigémino, una afección conocida por provocar intensos dolores faciales que pueden afectar considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen.

Debido a este conjunto de enfermedades, la conductora ha tenido que someterse a diversos tratamientos y procesos médicos, mientras recibe constantes muestras de cariño por parte de colegas, amigos y seguidores.

Lee: Yolanda Andrade comparte fuerte VIDEO siendo hospitalizada y preocupa a todos sus seguidores: ¿Qué le pasó?

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Yolanda Andrade dijo que un médico le dio un año y medio de vida?

En medio de la preocupación por su salud, Yolanda Andrade apareció junto a Thalía durante una transmisión en vivo y hacer una referencia a una supuesta proyección sobre el tiempo que tendría de vida.

Durante el live, la conductora expresó: “Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”.

Posteriormente agregó: “Tengo mucho tiempo para hacer muchas cosas. Un año y medio”, palabras que generaron miles de mensajes de apoyo y solidaridad en redes sociales.