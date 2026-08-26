Yolanda Andrade reaparece junto a Thalía y revela su último diagnóstico médico: “Tiempo de poder despedirme”

Luego de que Yolanda Andrade alarmara a sus seguidores al compartir un video desde el hospital, la conductora de Montse & Joe sorprendió al reaparecer en un en vivo junto a Thalía. Además de agradecer el apoyo que se han brindado a lo largo de los años, Andrade se sinceró sobre su último diagnóstico médico. ¡Aquí te contamos los detalles!

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Yolanda Andrade reaparece junto a Thalía. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo fue la reaparición de Yolanda Andrade junto a Thalía?

Con motivo del cumpleaños número 55 de Thalía, Yolanda Andrade realizó una transmisión en vivo en la que invitó a participar a la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ y ‘Piel morena’, quien no dudó en sumarse. Durante más de una hora, las artistas recordaron algunos de sus momentos juntas e incluso cantaron.

“Es una amistad que ha durado una vida, que dura etapas. Las buenas amistades te acompañan en la vida; sí hay separaciones, pero de pronto te vuelves a encontrar y sigue el casete en el mismo lugar”. Thalía.

Por su parte, Andrade aseguró que Thalía se ha convertido en un gran soporte a lo largo de su enfermedad. Además de apoyarla, le ha brindado comprensión cuando no puede hablar, está cansada o hay frustración. “No eres mi amiga para seguirme el rollo y darme la razón, porque me haces ver cuando estoy mal”.

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Thalía recibe felicitación de Yolanda Andrade en su cumpleaños 55. / Facebook: Thalía/ Facebook: Yolanda Andrade

¿Cuál fue el nuevo diagnóstico médico que recibió Yolanda Andrade?

Durante el mismo en vivo junto a Thalía, Yolanda Andrade también se sinceró sobre el diagnóstico médico que recibió sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece. Pese a no dar detalles, sí agradeció el poder disfrutar los momentos que le quedan.

“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despeinarme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada”. Yolanda Andrade

Por otra parte, al hablar sobre su esperanza de vida, reveló un breve dato que le compartió su doctor. De acuerdo con Andrade, le dieron “un año y medio”, información que no la derrumbó, pues se consideró afortunada de poder conocer el tiempo. “Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, reflexionó.

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¿Yolanda Andrade ha comenzado a despedirse tras recibir diagnóstico médico?

Antes del en vivo junto a Thalía, la hermana de Yolanda Andrade confesó cómo se encuentra actualmente la conductora. Pese a que reconoció que ha tenido altibajos en sus días, aseguró que ha aprendido a disfrutar el momento.

“Como ella dice, su cuerpo de repente no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí… Tiene altas y bajas en la cuestión de dolores del cuerpo, pero ahí va”, explicó Marile Andrade en su encuentro con TVNotas.

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