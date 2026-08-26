Yolanda Andrade reaparece junto a Thalía y revela su último diagnóstico médico: “Tiempo de poder despedirme”
Yolanda Andrade realizó una transmisión junto a Thalía en la que se sinceró sobre su último diagnóstico médico. ¿Le dieron esperanza de vida?
Luego de que Yolanda Andrade alarmara a sus seguidores al compartir un video desde el hospital, la conductora de Montse & Joe sorprendió al reaparecer en un en vivo junto a Thalía. Además de agradecer el apoyo que se han brindado a lo largo de los años, Andrade se sinceró sobre su último diagnóstico médico. ¡Aquí te contamos los detalles!
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¿Cómo fue la reaparición de Yolanda Andrade junto a Thalía?
Con motivo del cumpleaños número 55 de Thalía, Yolanda Andrade realizó una transmisión en vivo en la que invitó a participar a la intérprete de ‘Amor a la mexicana’ y ‘Piel morena’, quien no dudó en sumarse. Durante más de una hora, las artistas recordaron algunos de sus momentos juntas e incluso cantaron.
“Es una amistad que ha durado una vida, que dura etapas. Las buenas amistades te acompañan en la vida; sí hay separaciones, pero de pronto te vuelves a encontrar y sigue el casete en el mismo lugar”. Thalía.
Por su parte, Andrade aseguró que Thalía se ha convertido en un gran soporte a lo largo de su enfermedad. Además de apoyarla, le ha brindado comprensión cuando no puede hablar, está cansada o hay frustración. “No eres mi amiga para seguirme el rollo y darme la razón, porque me haces ver cuando estoy mal”.
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¿Cuál fue el nuevo diagnóstico médico que recibió Yolanda Andrade?
Durante el mismo en vivo junto a Thalía, Yolanda Andrade también se sinceró sobre el diagnóstico médico que recibió sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece. Pese a no dar detalles, sí agradeció el poder disfrutar los momentos que le quedan.
“Mi enfermedad sé que no tiene cura, pero tengo que vivir. Estoy viviendo el tiempo de poder despeinarme y seguir sirviendo a la gente que tú sabes que sirvo y doy, porque no me voy a llevar nada”.
Por otra parte, al hablar sobre su esperanza de vida, reveló un breve dato que le compartió su doctor. De acuerdo con Andrade, le dieron “un año y medio”, información que no la derrumbó, pues se consideró afortunada de poder conocer el tiempo. “Qué afortunada soy, que sé que me puedo morir”, reflexionó.
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¿Yolanda Andrade ha comenzado a despedirse tras recibir diagnóstico médico?
Antes del en vivo junto a Thalía, la hermana de Yolanda Andrade confesó cómo se encuentra actualmente la conductora. Pese a que reconoció que ha tenido altibajos en sus días, aseguró que ha aprendido a disfrutar el momento.
“Como ella dice, su cuerpo de repente no le está funcionando como ella quisiera, su mente sí… Tiene altas y bajas en la cuestión de dolores del cuerpo, pero ahí va”, explicó Marile Andrade en su encuentro con TVNotas.
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