¿Thalía está embarazada? La cantante hace inesperada revelación tras rumores de divorcio: “Eres el mejor”

Después de que Thalía y Tommy Mottola enfrentaron rumores de divorcio, la actriz de María la del barrio sorprendió al compartir una serie de fotografías en las que luce embarazada. ¿Son actuales? Te contamos todos los detalles.

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Thalía sorprende con inesperadas fotos. / Redes sociales

¿Cuándo enfrentaron Thalía y Tommy Mottola rumores de divorcio?

Hace unas semanas, luego de que Thalía se pronunciara sobre su regreso a las telenovelas, la intérprete de “Qué será de ti” se vio envuelta en rumores de divorcio luego de que el periodista Javier Ceriani asegurara que estaba separada de su esposo.

“Le habría pedido el divorcio porque ellos están separados”, reveló Javier Ceriani. De acuerdo con el argentino, sus palabras surgen después de que una fuente cercana a la artista le comentó que la intérprete se mudó a Miami para mantener el tema fuera del escándalo

Desde entonces, ninguno de los involucrados se ha pronunciado al respecto; mientras tanto, la reciente publicación de Thalía embarazada sigue dando de qué hablar. ¿Qué está pasando en el matrimonio?

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Thalía enfrentó rumores de divorcio semanas atrás. / Redes sociales

¿Por qué Thalía publicó fotos embarazada?

En medio de los rumores de divorcio que enfrenta Thalía y Tommy Mottola, la cantante de “Piel Morena” sorprendió a propios y extraños al compartir una serie de fotografías en las que luce embarazada, pero las imágenes no son actuales.

Con motivo de la celebración del Día del padre, Thalía compartió una serie de imágenes con la intención de felicitar a su esposo Tommy Mottola. Además de que la publicación ocasionó que sus fans revivieran los inicios de su relación, puso fin a los rumores de divorcio.

“Feliz Día del Padre a mi hermoso esposo. Eres el mejor papá del mundo entero. Dios te bendiga y te proteja siempre. Te amamos mucho”, colocó la cantante en la publicación, la cual sumó miles de ‘me gusta’ en cuestión de minutos.

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¿Cuántos hijos tienen Thalía y Tommy Mottola?

Thalía y Tommy Mottola conforman una de las parejas más queridas de los espectáculos pese a la diferencia de edad que ha marcado su historia .

conforman una de las parejas más queridas de los espectáculos pese a la diferencia de edad que ha marcado su historia Después de iniciar su relación en 2000 , la pareja formó una familia junto a sus dos hijos.

, la pareja formó una familia junto a sus A pesar de que no se mantiene completamente bajo los reflectores, las pocas veces que han sido captados resalta el parecido físico de los pequeños con sus padres.

En 2025, Sabrina Sakaë Mottola Sodi se convirtió en mayor de edad en México.

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