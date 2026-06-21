Karla Díaz recuerda a su papá por el Día del Padre; así vivió una emotiva señal en su boda, ¿se le apareció?

En la celebración del día del papá, honramos la memoria de uno “ejemplar, un ser humano lleno de amor”, como recuerda su hija Karla Díaz-Leal Arreguín.

Vistiendo un vestido rosa ‘pink flamingo’ con plumaje estilo avestruz y guantes negros, la integrante de JNS respondió a la prensa de espectáculos sobre la memoria de su querido papá.

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Karla Díaz por el día del papá / Redes sociales y Ernestro Buitrón News

Karla Díaz recuerda con cariño a su papá a casi seis años de su muerte

Fue durante una ceremonia de inauguración en la que participó la conductora, cantante y empresaria mexicana, que recordó cómo el pasado 14 de junio, Don Luis Manuel Díaz habría cumplido 75 años.

Yo todo lo que le quise decir a mi papá se lo dije en vida y me siento muy feliz. Karla Díaz sobre su papá

La conductora estuvo presente en la inauguración de la nueva temporada de La Más Draga y su spinoff ‘Solo las Más’. Reportado por Ernesto Buitrón News, Karla Díaz compartió cómo mantiene el recuerdo y la comunicación con él.

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Karla Díaz al recordar la muerte de su papá; “Fue un ser humano lleno de amor”

/ redes sociales

El mensaje de Karla Díaz sobre el Día del Padre tras la muerte de su papá

La actriz de 42 años recuerda “con mucho amor y mucho cariño” a su papá, quien partió el 12 de diciembre de 2020 después de luchar contra el cáncer de próstata. Sobre qué decirle a un papá el Día del padre, Díaz comenta que “no necesitas una fecha específica para expresar y decir lo que sientes”

Además, enfatizó que mantiene una conexión espiritual con Don Luis Manuel Díaz:

Cuando quiero platicar con él, platico. Le prendí su veladora, comí su comida favorita. siempre estoy en comunicación con él y sé que él siempre está presente en todos mis proyectos. Karla Díaz, sobre cómo honra la memoria de su padre

Durante la entrevista, la conductora de Pinky Promise recordó una anécdota conocida sobre una visita peculiar el día de su boda que indudablemente provendría de Don Luis Manuel Díaz.

La señal que Karla Díaz recibió de su padre después de fallecer, ¡en su boda!

La historia que recordó ante la prensa en 2026 fue cuando se casó por el civil y un colibrí posó sobre el retrato de su padre. Solo habrían pasado cuatro meses desde su fallecimiento y Karla aún seguiría afligida cuando presenció este momento.

Karla Díaz sigue viviendo el LUTO por la reciente partida de su papá d.e.p🙏🥹 ha sentido su presencia#ebninforma #ernestobuitronnews #karladiaz pic.twitter.com/gQK7lafLt7 — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) June 18, 2026

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Si bien en el video de este año la historia está incompleta, fue en 2024 cuando Díaz estuvo con Yordi Rosado que reveló con detalle esta experiencia espiritual:

“Me casé por el civil y puse su foto al lado del altar donde estaba el juez, pero me pasó algo muy chistoso porque me casé en Valle de Bravo y llegamos a una casa de ensueño”, relata.

“Cuando llego, entro al cuarto principal, pongo la biblia, la foto de mi papá, volteo y me pongo en mi lugar; veo un colibrí y empieza a aletear. Se había comido como una frambuesa y me acerqué y olía a fruta”, detalla.

“Veo y era el colibrí, lo ayudo a salir a la ventana y después de que lo saco, me digo: es mi papá”, contó Díaz con una sonrisa entre lágrimas.