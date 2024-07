Karla Díaz rompe en llanto al recordar a su padre: “la cosa más terrible que me ha pasado en la vida”

La cantante mexicana Karla Díaz, exintegrante del grupo JNS, conmovió a sus seguidores al abrir su corazón y compartir, en una emotiva entrevista con Yordi Rosado, detalles sobre el fallecimiento de su padre.

Recordemos que el padre de Karla Díaz falleció el 12 de diciembre de 2020. En su momento, la cantante lo confirmó con un conmovedor mensaje de despedida que publicó en su cuenta de Instagram.

Karla Díaz llora al recordar la muerte de su papá

Díaz, quien recientemente salió de la agrupación JNS para buscar convertirse en madre, relató con profunda tristeza los últimos momentos junto a su padre, quien vivió una dura batalla contra el cáncer.

“Horrible, la cosa más terrible que me ha pasado en la vida”, confesó Karla.

“Le detectan cáncer en cuarto nivel y dos años estuvimos padrísimo, viajamos a lo que se pudo, a la playa. Los llevo a vivir al departamento con mi marido, en ese tiempo mi novio, y fue mi momento más feliz de toda mi vida porque ellos vieron crecer Pinky Promise”. Karla Díaz

Karla Díaz platicó que le hubiera gustado que su padre estuviera en su boda.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Karla reveló haber bailado el vals que planeaba bailar en su boda con su padre, aunque él no pudo estar presente físicamente en ese evento tan importante para ella.

“Empecé a ver a mi papá perfecto. Bailamos, cantamos. Un día le hice pedicure... Un día estábamos escuchando una canción que quería bailar con él en mi boda. Mi papá no estuvo en mi boda, pero la bailamos en ese momento en la terraza, en chanclas, mi papá en pijama” Karla Díaz

Karla también reveló una experiencia espiritual que la hizo sentir la presencia de su padre en un momento tan importante de su vida.

“Me casé por el civil y puse su foto al lado del altar donde estaba el juez, pero me pasó algo muy chistoso porque me casé en Valle de Bravo, llegamos a una casa de ensueño. Cuando llego entró al cuarto principal, pongo la biblia, la foto de mi papá, volteó y me pongo en mi lugar, veo un colibrí y empieza a aletear, se había comido como una frambuesa y me acerqué y olía a fruta. Veo y era el colibrí, lo ayudo a salir a la ventana y después de que lo saco digo: ‘es mi papá’", contó Díaz con una sonrisa entre lágrimas.

Finalmente la cantante rompió en llanto cuando, Yordi Rosado, con palabras llenas de cariño le obsequió un mameluco como regalo. Expresó su deseo de que el futuro hijo de Karla herede las cualidades que ella tanto admiraba en su padre.

¿Karla Díaz está embarazada?

En redes sociales nuevamente surgieron los rumores de que la cantante estaría embarazada. Por esta razón, habría tomado la decisión de abandonar sus compromisos con Bobo production en el show 90s Pop tour para así concentrarse en esta nueva etapa.

Sin embargo, a medios ya ha salido ha decir que no está aún en la dulce espera y pidió parar con esas preguntas, pues para ella es un tema muy sensible de abordar.

“Es un tema incómodo para la gente que no hemos podido ser mamá y que te estén preguntando es fuerte. Entonces, quiero pedirles un poco de respeto y empatía a los medios. Es muy fácil inventar porque tienes un poco de panza”. Karla Díaz

