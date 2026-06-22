Carlos Said presume los regalos de su primer Día del Padre, pero sus atributos roban protagonismo: VIDEO

Carlos Said y Claudia Martín le dieron la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 2025. Por supuesto, la pareja está muy contenta, principalmente el actor. A través de redes sociales, presumió los regalos que recibió en su primer Día del Padre, festividad que se celebra cada tercer domingo de junio en México.

No obstante, lo que más llamó la atención de su publicación fue su gran físico. El post se llenó de comentarios elogiándolo y felicitando a Claudia por haber “ganado”. Te contamos los detalles.

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Carlos Said, esposo de Claudia Martín, sorprende con su gran físico / Mezcalent/Redes sociales

Así fue como Carlos Said celebró su primer Día del Padre

Carlos Said compartió un video hablando sobre lo feliz que estaba de celebrar el Día del Padre. Contó que su familia lo había despertado para darle sus regalos. Tras esto, Claudia Martín le pasa a su hijo y le dice que ese es el primer obsequio.

Tras expresar lo mucho que amaba al pequeño, empezó a presumir el resto de los presentes. Entre las cosas que recibió estuvieron un libro, un kit de brochas para pintar, unos pantalones y una carta escrita por la propia actriz que decía:

“Amado esposo: Que este primer festejo del Día del Padre la pases lleno de alegría y muchas bendiciones. (Nuestro hijo) Te eligió para venir a este mundo. Que siempre seas el mejor ejemplo en su vida y, en cada paso que den, juntos. Los amo. Tu esposa”.

El clip se viralizó rápidamente. Además del gran amor que se notaba entre ellos, los internautas, principalmente el público femenino, hicieron énfasis en el gran atractivo de Carlos. Pese a que este vestía ropa casual, el post se llenó de este tipo de comentarios:

“Perdón, pero tuve que ver otra vez el vídeo”

“Yo inocentemente sí vi todos los regalos hasta que entré a ver los comentarios”

“Ya vi por qué Claudia está tan enamorada y feliz”

“¿Alguien más vio ese bolillo?”

“Perdón, no vi los regalos; mi vista miró para otro lado”

“Claudia ganó”

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¿Por qué se dijo que Carlos Said y Claudia Martín estaban al borde del divorcio?

En su momento, se empezó a decir que, presuntamente, Carlos Said y Claudia Martín tenían un “matrimonio lavanda”. Ese término se usa para definir a las parejas en las que uno o ambos integrantes realmente se sienten atraídos por gente del mismo sexo y solo se casaron por “las apariencias”.

Según las especulaciones, Said era gay y Claudia podría estar considerando separarse. No obstante, fue el propio actor quien puso un alto a los rumores y aseguró que ama mucho a su familia.

“Sí lo he visto, es como que se están reflejando, se están viendo, tienen sus sueñitos lindos conmigo y yo no puedo hacer nada. Me halaga muchísimo que la gente me volteé a ver y me siga, me encanta, pero no, soy producto exclusivamente para mi mujer”, expresó.

Carlos ha dejado claro que está tan seguro de su sexualidad que no ha temido interpretar personajes de la comunidad LGBT+. Un ejemplo de ello es Memo Solís, el papel que interpretó en el melodrama ‘Juegos de amor y poder’.

Carlos Said y Claudia Martín no se separan / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuándo se casó Carlos Said con Claudia Martín?

Carlos Said y Claudia Martín hicieron pública su relación a inicios de 2025. En ese mismo año se comprometieron y en junio se casaron. Esto sorprendió a todos, ya que llegaron al altar un mes después de que él le diera el anillo.

A través de una entrevista para un medio de circulación nacional, narraron que se habían casado por el civil y ya se encontraban preparando todo para la ceremonia religiosa: “Además de todo el amor que siento por ella como pareja, tengo a mi mejor amiga”, declaró Said.

Recordemos que los esposos se conocieron en 2019, en las instalaciones de Televisa, cuando ambos trabajaban en distintos proyectos. En aquel entonces, ella estaba casada con otro hombre.

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