Claudia Martín reacciona a las constantes comparaciones de su hijo con Carlos Said, su esposo, ¿son igualitos?

Después de que Carlos Said estuvo en medio de la polémica por publicar picantes fotos junto a su hijo, la prensa lo captó en compañía de su esposa, Claudia Martín, quien fue cuestionada sobre el parecido físico del menor a menos de un año de su nacimiento. ¿Qué dijo? Te contamos los detalles.

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Claudia Martín se sincera sobre el parecido de su hijo con su esposo. / Redes sociales

¿Cuándo nació el bebé de Claudia Martín y Carlos Said?

Fue a finales de diciembre cuando Claudia Martín y Carlos Said le dieron la bienvenida a su primer hijo. El nacimiento del menor coincidió con las fiestas decembrinas, por lo que el anuncio estuvo acompañado de una emotiva foto que generó diversas reacciones en redes.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, bienvenido a la familia”, escribieron en la publicación.

Desde entonces, la pareja comparte en redes diversos momentos que viven junto a su hijo; aunque algunos han causado polémica, los actores se muestran felices en su faceta como papás, pero ¿qué dice Claudia Martín de las comparaciones?

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Carlos Said y Claudia Martín le dieron la bienvenida a su hijo en 2025. / Instagram: @carlossaid

¿Claudia Martín está cansada de las comparaciones de su hijo con Carlos Said?

Luego de que Carlos Said sorprendió a propios y extraños por supuestas fotos impropias junto a su bebé, Claudia Martín rompió el silencio sobre las comparaciones de su bebé con su esposo, y aseguró que también tiene algunos rasgos físicos de ella.

Entre risas, la actriz fue cuestionada sobre el parecido físico de su hijo, a lo que respondió que es un tema del que se habla mucho, pues distintas personas han mencionado que se parece a su papá, aunque ella asegura que tiene sus ojos.

“Todo el mundo dice que es idéntico a él. Y yo de: ‘Oigan, pero tiene mis ojos”, dijo entre risas, a lo que Carlos Said agregó: “Bueno, tus ojos y los míos son muy iguales”.

La pareja no se mostró molesta por las comparaciones físicas del pequeño con su papá; incluso hasta compartieron su postura sobre los consejos que llegan a dar las personas mayores: “Hay unas cosas que hacían las mamás que hoy por hoy son obsoletas”, dijo el actor antes de concluir el encuentro.

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¿Cuáles son las polémicas que ha enfrentado Carlos Said con Claudia Martín?

Además de las comparaciones físicas con su pequeño, otro de los temas que más suena en redes sociales es sobre las supuestas preferencias del actor, pues anteriormente Carlos Said habló sobre los rumores que aseguraban que es gay.

En un encuentro con la prensa, el intérprete de melodramas dejó clara su postura al respecto y aseguró que lo que se dice solo es producto de los “sueños” de cada persona.

“Sí lo he visto, es como que se están reflejando, se están viendo, tienen sus sueñitos lindos conmigo y yo no puedo hacer nada. Me halaga muchísimo que la gente me voltee a ver y me siga, me encanta, pero no, soy producto exclusivamente para mi mujer”, aseguró.

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