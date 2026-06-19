Claudia Martín, tras rumores sobre la orientación de Carlos Said, toma drástica decisión: ¿Se separan?

Luego de que Claudia Martín respondiera a las comparaciones entre su hijo y Carlos Said, su papá, así como los rumores sobre la orientación del también actor, la actriz de melodramas como “Amar a muerte” fue cuestionada sobre su ausencia en las telenovelas tras convertirse en mamá a finales de 2025. ¿Planea retirarse?

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Claudia Martín responde si quiere regresar a las telenovelas. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo nació el bebé de Claudia Martín y Carlos Said?

Claudia Martín y Carlos Said anunciaron el nacimiento de su primogénito durante la época decembrina de 2025. A través de una fotografía temática, la pareja de actores aseguró que se trataba del “mejor regalo de Navidad”.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, bienvenido a la familia”, escribieron junto a una foto que demostraba su alegría por convertirse en padres.

Cabe recordar que, desde que dieron a conocer su embarazo en agosto de 2025, la pareja enfrentó una ola de críticas por la manera en que lo anunciaron. Carlos Said y Claudia Martin dieron a conocer que serían papás por medio de una serie de fotografías en las que aparecieron sin ropa mostrando la pancita de la actriz.

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Carlos Said y Claudia Martín disfrutan de su etapa como papás. / Instagram: @claudia3martin

¿Qué decisión habría tomado Claudia Martín tras convertirse en madre?

Luego de que circularon rumores sobre la orientación de Carlos Said, la famosa habló sobre una de las mayores interrogantes de sus seguidores sobre si regresarán a la pantalla chica en un futuro próximo.

En un encuentro con la prensa, la actriz no descartó volver a los melodramas, pero aseguró que por el momento quiere seguir disfrutando de su nueva etapa como mamá junto a su esposo, Carlos Said. Lo anterior dejó claro que la famosa y el actor no tienen una crisis o algún problema en su matrimonio. Incluso, se han dejado ver más felices que nunca.

“Estamos todavía en eso, disfrutando a nuestro bebé; cuando llegue el proyecto correcto que nos propongan, pues con mucho gusto vamos a regresar”. Claudia Martín

Claudia Martín no descarta regresar a las telenovelas. / IG: @claudia3martin / @carlossaidcs

¿Qué piensa Claudia Martín de las comparaciones de su hijo con Carlos Said?

Antes de que la actriz se sincerara sobre sus planes profesionales, Claudia Martín confesó lo que pensaba de las comparaciones que han hecho del parecido entre su hijo y el actor.

Aunque no muestran su rostro en redes, los comentarios no se han hecho esperar, sobre todo tras las supuestas fotos “impropias” de Carlos Said junto a su primogénito.

En un encuentro con la prensa, la actriz expresó: “Todo el mundo dice que es idéntico a él. Y yo de: ‘Oigan, pero tiene mis ojos”, dijo entre risas, a lo que Carlos Said agregó: “Bueno, tus ojos y los míos son muy iguales”.

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