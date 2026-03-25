Wendy Guevara revela dolorosa recuperación tras cirugía de costillas y el inesperado mensaje de Thalía

Después de someterse a una cirugía estética para estilizar su figura, Wendy Guevara volvió a ser tema de conversación tras revelar detalles de su recuperación y los mensajes de apoyo que recibió por parte de Thalía, quien se mantuvo en contacto con ella durante este proceso. ¿Le dio tips? Aquí te lo contamos

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué cirugía estética se realizó Wendy Guevara para reducir su cintura?

Desde 2025, Wendy Guevara había adelantado que tenía planes de someterse a una intervención estética. Posteriormente, confirmó que el procedimiento principal sería la luxación de costillas, técnica que busca estilizar la cintura sin necesidad de extraer hueso.

Este procedimiento consiste en modificar la posición de las costillas flotantes, específicamente los últimos pares, con el objetivo de lograr una silueta más estrecha. A diferencia de prácticas antiguas, la luxación de costillas no implica la extracción de estas estructuras óseas. En su lugar, el procedimiento se basa en una fractura controlada o debilitamiento del tejido, lo que permite que las costillas se reacomoden durante el proceso de cicatrización.

Este tipo de intervención requiere cuidados posteriores específicos, como reposo, uso de fajas y seguimiento médico constante para asegurar una correcta recuperación y evitar complicaciones.

Además de la luxación de costillas, se reportó que Wendy Guevara habría ingresado a quirófano para someterse a otros procedimientos estéticos en una sola intervención, entre ellos lipotransferencia, aumento de busto y glúteos. Sin embargo, la influencer no ha confirmado públicamente todos los detalles de estas cirugías.

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Wendy Guevara rechaza la operación de luxación de costillas / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su recuperación tras la cirugía de costillas?

Anteriormente, Wendy Guevara explicó que el proceso posterior a la cirugía no fue sencillo debido a la naturaleza del procedimiento. Según relató, la luxación de costillas implicó un dolor considerable durante su recuperación.

“No, y tú sabes que la recuperación fue bien dolorosa porque luxarte dos costillas estaba difícil” Wendy Guevara

En paralelo a sus declaraciones, comenzaron a circular en redes sociales imágenes atribuidas a Wendy Guevara después de la cirugía. Estas fotografías, difundidas por cuentas digitales, mostraban a la influencer durante su etapa inicial de recuperación.

Las imágenes provocaron múltiples reacciones entre usuarios, quienes comentaron tanto el aspecto físico como el procedimiento médico al que se sometió. Entre los mensajes registrados se encuentran frases como: “Su dinero, su cuerpo, su vida” y “La neta qué dolor”.

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Wendy Guevara hospitalizada tras cirugía estética / YT: SoyWendyGuevara

¿Qué mensajes le envió Thalía a Wendy Guevara durante su recuperación?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la interacción entre Wendy Guevara y Thalía durante este proceso. La influencer aseguró para el matutino Hoy, que la cantante le envió mensajes constantes y que incluso mantienen conversaciones frecuentes.

La influencer también recordó un momento específico en el que experimentó molestias intensas, situación que incluso llamó la atención de Thalía. De acuerdo con su testimonio, la cantante reaccionó al ver un episodio en el que Wendy estornudó durante su recuperación.

“Oye, hermana, lo de las costillas, qué feo, ¿verdad? Te vi que estornudaste y casi te nos ibas con San Pedro” Thalía, según Wendy Guevara

Ante ese mensaje, la creadora de contenido respondió confirmando la dificultad del proceso: “Sí”, contestó, validando lo complicado que ha resultado el periodo postoperatorio.

La conversación también incluyó comentarios sobre el procedimiento estético. Según Wendy, la cantante comparó su situación con la de ella hace unos años, donde corría el rumor de que Thalía habría tenido el mismo procedimiento:

“Me dijo: '¿Tú crees que yo me las hice? No me las hice, no aguantaría’” Thalía, según Wendy Guevara

La influencer añadió que incluso bromearon sobre el tema, señalando: “Como quiera ya se las comieron en salsa verde esas costillas”, en referencia al procedimiento.

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