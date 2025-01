Niurka celebra 12 años de consagración como santera ¡Realizó gran fiesta para celebrarlo!

Niurka Marcos, siempre en el centro de atención y ahora celebró recientemente 12 años de su consagración como santera, un evento que compartió con sus seguidores a través de redes sociales. A lo largo de su carrera, Niurka Marcos ha sido conocida tanto por su talento como por sus constantes enfrentamientos con figuras del medio. Su carácter directo y su disposición para hablar de temas controvertidos, como la santería, la han convertido en una figura polarizante. Niurka no suele guardarse nada, por lo que es conocida como ‘la mujer escándalo’.

La celebración santera de Niurka

La actriz y vedette de origen cubano, conocida por su carisma y personalidad explosiva, celebró su ‘kari osha’, es decir, el aniversario de su consagración como santera. Este ritual marca un momento trascendental en la religión yoruba, en el que el iniciado agradece a su orisha protector por un año más de vida y bendiciones.

En su cuenta oficial, Niurka compartió un video donde se le ve vestida de blanco, bailando y cantando al ritmo de música tradicional cubana: “12 años recibiendo la bendición de Shangó, mi padre. En familia, y toda una vida con su protección”, escribió la vedette.

En las imágenes, también aparecieron sus hijos Emilio Osorio, su pareja Bruno y su nuera Leslie Gallardo, quienes participaron en la ceremonia, decorada con frutas y vino, elementos simbólicos en esta religión.

Niurka ha sido clara respecto a su devoción por Shangó, considerado el rey dentro del panteón yoruba, protector del trueno y la virilidad. Para ella, este aniversario no solo representa un motivo de alegría, sino también una oportunidad de mostrar al mundo la belleza y profundidad de la religión yoruba.

Religión yoruba: una tradición incomprendida para Niurka

La religión yoruba tiene sus raíces en Nigeria y llegó a Cuba durante la época de la esclavitud. Al enfrentarse a la imposición del catolicismo, los esclavizados sincretizaron sus deidades con los santos católicos, dando origen a una rica tradición espiritual conocida como santería.

Los orishas, deidades veneradas en esta fe, son vistos como protectores que otorgan salud y prosperidad a sus creyentes. La ceremonia de consagración marca el renacimiento espiritual del iniciado, un momento considerado sagrado. Cada año, los santeros celebran su ‘cumpleaños de santo’ como una forma de renovar su compromiso y gratitud hacia su orisha.

Aunque esta práctica es profundamente espiritual, ha sido objeto de prejuicios y malentendidos, muchas veces asociándola con actos negativos. Niurka, sin embargo, nunca ha ocultado su fe, defendiendo con orgullo sus creencias y compartiendo con el público detalles de su religión.

Rumores de veto en el programa ‘Hoy’

En medio de esta celebración, también surgieron declaraciones que colocan a Niurka en una nueva polémica. Durante una reciente transmisión del programa ‘Dulce y picosito’, un periodista de espectáculos afirmó que Niurka está vetada del programa ‘Hoy’, supuestamente por Galilea Montijo.

“Yo no sabía que Niurka Marcos está vetada por órdenes de Galilea… Me contaron que ella no puede ir a ‘Hoy’ porque Galilea se enojó mucho cuando contó lo de la santería”, reveló el periodista. Además, agregó que la conductora tendría suficiente poder dentro de la televisora para decidir quién puede o no participar en el programa matutino.

Niurka también habría expresado su molestia al respecto: “Es que no puedo entrar por órdenes de Galilea”, señaló. Esto generó un debate sobre el supuesto veto y el impacto que tendría en la relación profesional entre ambas figuras.

