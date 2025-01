Niurka estaría ‘vetada’ del programa ‘Hoy’ por este motivo

Niurka Marcos se ha consolidado como una de las actrices más controversiales de la industria del espectáculo. En diversas ocasiones, ha estado envuelta en escándalos con algunas personalidades del medio. Por esta razón, se habría ganado ciertas restricciones en algunos programas, tal como el matutino ‘Hoy’.

En esta ocasión, trascendió que una de las conductoras del programa habría exigido que le prohiban la entrada a Marcos al matutino. ¿Cuál es la razón?

Se trataría de Galilea Montijo, una de las presentadoras favoritas de la televisora, quien supuestamente se encargó de que la cubana no pisara el foro del programa antes mencionado.

Niurka estaría vetada de ‘Hoy’ / IG: @niurka.oficial / @cazzu

Te puede interesar: Niurka manda emotivo mensaje tras la relación de su hija Romina Marcos y la doctora Laura Salazar

Niurka asegura que no es bien recibida en ‘Hoy’

En la más reciente transmisión del programa ‘Dulce y picosito’, uno de los periodistas de espectáculos dio a conocer que Gali estaría muy molesta con la vedette por decir que se dedica a la ‘santería’, tema del cual Niurka siempre ha hablado con mucha naturalidad.

Según el presentador del programa, Niurka le contó que no puede ser parte de ninguna transmisión del programa.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / @taniarin

“Yo no sabía que Niurka Marcos está vetada por órdenes de Galilea… Me contó que ella no puede ir a ‘Hoy’ porque Galilea se enojó mucho cuando contó lo de la santería, lo que hacía Gali”, se mencionó.

Agregó: “Niurka me dijo: ‘Es que no puedo entrar por órdenes de Galilea’. Creo que Gali tiene el poder de decir: ‘Niurka no puede estar en este foro’. Está cañón y es una autoridad muy fuerte”.

Niurka habla de Galilea Montijo / Facebook: Niurka Marcos

No te pierdas: Galilea Montijo disfruta de sus vacaciones ¡junto a la ex de su exesposo!

Dania Méndez considera que Galilea Montijo tuvo que ver con su veto en ‘Hoy’

Esta no sería la primera vez que Gali es señalada de tener tremendo poder con algunas personalidades del medio en la empresa que labora.

En agosto del año pasado, una amiga cercana a Dania Méndez contó a TVNotas que, supuestamente, la conductora principal de ‘La casa de los famosos México’, fue la responsable de su “veto en ‘Hoy’”.

“Lleva varias semanas desconcertada. Me ha asegurado que la empresa le está cerrando las puertas de importantes proyectos por culpa de Galilea Montijo”, dijo nuestra fuente.

Dania Méndez y Galilea Montijo / Redes sociales

Mira: Galilea Montijo se casa en íntima ceremonia en Guadalajara: Todos los detalles de su boda y una gran sorpresa

“Le metieron la idea de que Galilea nunca ha permitido que otra mujer de Jalisco sobresalga en la empresa. Según le comentaron que la productora del programa la quería como conductora fija en ‘Hoy’. Pero siente que Gali tuvo que ver con que no se quedara”, agregó.

Sin embargo, una persona de la producción de ‘Hoy’ desmintió dichas especulaciones. Aseguró que “Galilea no tiene voz ni voto para decidir quién se queda en el programa o en algún proyecto de la empresa”.

Al momento, lo dicho por Niurka Marcos quedó en calidad de rumor. La conductora no ha confirmado que ella haya sido la supuesta responsable de que la cubana no sea invitada al matutino.

Así lo dijeron: